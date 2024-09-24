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Posted 24 сентября, 15:12

Published 24 сентября, 15:12

Modified 24 сентября, 15:13

Updated 24 сентября, 15:13

В части Ростовской области ввели масочный режим. С чем он связан и где действует?

В части Ростовской области ввели масочный режим. С чем он связан и где действует?

24 сентября 2024, 15:12
Фото: 1MI
В части Ростовской области ввели масочный режим. С чем он связан и где действует?

В медучреждениях в Ростовской области ввели масочный режим

Сюжет
Коронавирус
В Азове в медучреждениях ввели масочный режим из-за роста заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации города.

За прошлую неделю в Азове резко выросло число пациентов с коронавирусом. По словам замглавврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус обнаруживают как у взрослых, так и у детей. Ситуацию усугубляет и рост случаев ОРВИ.

Для стабилизации ситуации в медучреждениях Азова ввели масочный режим. Также ограничения ввели для посещения пациентов стационара ЦГБ.

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Лучшим способом обезопасить себя от инфекции остаётся вакцинация. Прививку от коронавируса и гриппа можно сделать в поликлинике по месту прописки. Власти Ростовской области рассчитывают, что в этом году вакцинируют 60% жителей региона.

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#Виктория Прутковская#Общество#Коронавирус#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Вакцинация от коронавируса#Коронавирус в Ростовской области
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