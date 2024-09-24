В части Ростовской области ввели масочный режим. С чем он связан и где действует?

Posted 24 сентября, 15:12
Published 24 сентября, 15:12
Modified 24 сентября, 15:13
Updated 24 сентября, 15:13
За прошлую неделю в Азове резко выросло число пациентов с коронавирусом. По словам замглавврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, коронавирус обнаруживают как у взрослых, так и у детей. Ситуацию усугубляет и рост случаев ОРВИ.
Для стабилизации ситуации в медучреждениях Азова ввели масочный режим. Также ограничения ввели для посещения пациентов стационара ЦГБ.
Лучшим способом обезопасить себя от инфекции остаётся вакцинация. Прививку от коронавируса и гриппа можно сделать в поликлинике по месту прописки. Власти Ростовской области рассчитывают, что в этом году вакцинируют 60% жителей региона.