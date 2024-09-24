В Ростове ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного ЖК

Posted 24 сентября, 07:11
Published 24 сентября, 07:11
Modified 24 сентября, 07:14
Updated 24 сентября, 07:14
С 8 октября 2024 года в Ростове-на-Дону ограничат движение транспортных средств и пешеходов по улице Донской в районе дома 46–50, а также по улице Береговой возле здания под номером 37/1.
Временные изменения связаны со строительством элитного ЖК недалеко от Ворошиловского моста. Ограничение движения обеспечит свободный проезд спецтехники. Известно, что ограничения снимут 20 декабря 2024 года.
Жителям и гостям Ростова-на-Дону необходимо учитывать изменения в организации дорожного движения.
Ранее стало известно, что в центре донской столицы запретят парковку транспортных средств. Брошенные на Газетном и Университетском авто будут эвакуировать с октября 2024 года.