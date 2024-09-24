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Posted 24 сентября, 07:11

Published 24 сентября, 07:11

Modified 24 сентября, 07:14

Updated 24 сентября, 07:14

В Ростове ограничат передвижение машин и пешеходов у Ворошиловского моста

В Ростове ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного ЖК

24 сентября 2024, 07:11
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ограничат передвижение машин и пешеходов у Ворошиловского моста

В Ростове ограничат движение машин и пешеходов у Ворошиловского моста

В Ростове-на-Дону перекроют движение пешеходов и автомобилей рядом с Ворошиловским мостом из-за строительных работ. Информация размещена на портале горадминистрации.

С 8 октября 2024 года в Ростове-на-Дону ограничат движение транспортных средств и пешеходов по улице Донской в районе дома 46–50, а также по улице Береговой возле здания под номером 37/1.

Временные изменения связаны со строительством элитного ЖК недалеко от Ворошиловского моста. Ограничение движения обеспечит свободный проезд спецтехники. Известно, что ограничения снимут 20 декабря 2024 года.

В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе
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Жителям и гостям Ростова-на-Дону необходимо учитывать изменения в организации дорожного движения.

Ранее стало известно, что в центре донской столицы запретят парковку транспортных средств. Брошенные на Газетном и Университетском авто будут эвакуировать с октября 2024 года.

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