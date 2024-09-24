В Ростове осудили членов банды террориста Басаева за теракт с 15 погибшими

Posted 24 сентября, 16:01
Published 24 сентября, 16:01
Modified 24 сентября, 18:35
Updated 24 сентября, 18:35
В военном суде огласили приговор террористам Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву. Они входили в банду Басаева и причастны к громкому теракту в 2005 году.
Трагедия тогда произошла в селе Знаменское Чеченской республики. Преступники решили взорвать автомобиль рядом с жилыми домами, когда там будут работать оперативники ФСБ и МВД.
Для этого террористы похитили и убили мужчину. Его труп оставили в авто. Машину начинили взрывчаткой. Затем один из обвиняемых выстрелил по авто, чтобы привлечь к нему внимание силовиков и обычных людей. После начала следственных работ рядом с машиной произошёл взрыв.
Теракт унёс жизни 15 человек. Ещё 36 получили ранения.
Приговор двум членам банды вынесли только сейчас. Дудиев получил 24 года в колонии строгого режима, а Донашев — 25 лет.
Ранее Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену банды Басаева, который в 2000 году напал на российских военных.