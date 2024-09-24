В Ростове осудили членов банды террориста Басаева за теракт с 15 погибшими

Для этого террористы похитили и убили мужчину. Его труп оставили в авто. Машину начинили взрывчаткой. Затем один из обвиняемых выстрелил по авто, чтобы привлечь к нему внимание силовиков и обычных людей. После начала следственных работ рядом с машиной произошёл взрыв.