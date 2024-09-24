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Posted 24 сентября, 16:01

Published 24 сентября, 16:01

Modified 24 сентября, 18:35

Updated 24 сентября, 18:35

В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды Басаева

В Ростове осудили членов банды террориста Басаева за теракт с 15 погибшими

24 сентября 2024, 16:01
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды Басаева
В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды террориста Басаева, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В военном суде огласили приговор террористам Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву. Они входили в банду Басаева и причастны к громкому теракту в 2005 году.

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Трагедия тогда произошла в селе Знаменское Чеченской республики. Преступники решили взорвать автомобиль рядом с жилыми домами, когда там будут работать оперативники ФСБ и МВД.

Для этого террористы похитили и убили мужчину. Его труп оставили в авто. Машину начинили взрывчаткой. Затем один из обвиняемых выстрелил по авто, чтобы привлечь к нему внимание силовиков и обычных людей. После начала следственных работ рядом с машиной произошёл взрыв.

Теракт унёс жизни 15 человек. Ещё 36 получили ранения.

Приговор двум членам банды вынесли только сейчас. Дудиев получил 24 года в колонии строгого режима, а Донашев — 25 лет.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор члену банды Басаева, который в 2000 году напал на российских военных.

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