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Posted 24 сентября, 14:42

Published 24 сентября, 14:42

Modified 24 сентября, 14:44

Updated 24 сентября, 14:44

Главные новости Ростовской области 24 сентября

В Таганроге упал беспилотник, а от губернатора потребовали победить коррупцию на Дону

24 сентября 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области 24 сентября
Беспилотник упал на склад на Николаевском шоссе в Таганроге, тем временем прокуратура указала губернатору на несоблюдение антикоррупционного законодательства, а самолёт в небе над Ростовом нарисовал необычную фигуру.

Удар дрона и пожар

Около 13.30 часов 24 сентября беспилотник упал в Таганроге. Аппарат рухнул на территории склада пиломатериалов, спровоцировав сильный пожар. Губернатор Голубев сообщил, что возгорание удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. К настоящему времени, судя по кадрам в Сети, склад уже потушили.

По данным от губернатора Ростовской области Василия Голубева, огнём уничтожена кровля склада, а также четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.

Территорию склада оцепили.

На видео попал момент падения беспилотника на склад в Таганроге
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Удар дрона и пожарУдар дрона и пожар
Удар дрона и пожар. Фото: ТГ канал don_mash

Призыв победить коррупцию

Прокуратура Ростовской области внесла представление губернатору Василию Голубеву из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства.

Дело в том, что в 2023–2024 годах в адрес министра по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области поступило 63 представления от прокуроров. В них были требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с отказом депутатов и глав администраций исполнять обязанности. Также госслужащие не соблюдали запреты, установленные для противодействия коррупции.

Но управление так и не организовало проверки по факту нарушений. Вопрос об ответственности виновных лиц не решён.

Например, больше года назад прокуроры направили представления, связанные с неполнотой и недостоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставили депутаты в Семикаракорском и Сальском районах.

Информация о нарушениях ещё 30 лицами антикоррупционного законодательства не рассмотрена, а меры по их устранению не приняты.

Призыв победить коррупциюПризыв победить коррупцию
Призыв победить коррупцию. Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию
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Скрипичный ключ от самолёта

В Telegram-канале «Подслушано в Ростове-на-Дону» жители выложили фото с инверсионным следом в небе. По словам некоторых пользователей, форма следа похожа на скрипичный ключ.

Вероятно, следы в небе связаны с работой авиации, а не системы ПВО. Характерных для уничтожения воздушных целей звуков взрыва местные жители не слышали.

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