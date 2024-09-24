В Таганроге упал беспилотник, а от губернатора потребовали победить коррупцию на Дону

Posted 24 сентября, 14:42
Published 24 сентября, 14:42
Modified 24 сентября, 14:44
Updated 24 сентября, 14:44
Около 13.30 часов 24 сентября беспилотник упал в Таганроге. Аппарат рухнул на территории склада пиломатериалов, спровоцировав сильный пожар. Губернатор Голубев сообщил, что возгорание удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. К настоящему времени, судя по кадрам в Сети, склад уже потушили.
По данным от губернатора Ростовской области Василия Голубева, огнём уничтожена кровля склада, а также четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.
Территорию склада оцепили.
Прокуратура Ростовской области внесла представление губернатору Василию Голубеву из-за несоблюдения антикоррупционного законодательства.
Дело в том, что в 2023–2024 годах в адрес министра по вопросам противодействия коррупции в Ростовской области поступило 63 представления от прокуроров. В них были требования устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Они связаны с отказом депутатов и глав администраций исполнять обязанности. Также госслужащие не соблюдали запреты, установленные для противодействия коррупции.
Но управление так и не организовало проверки по факту нарушений. Вопрос об ответственности виновных лиц не решён.
Например, больше года назад прокуроры направили представления, связанные с неполнотой и недостоверностью сведений о доходах и имуществе, которые предоставили депутаты в Семикаракорском и Сальском районах.
Информация о нарушениях ещё 30 лицами антикоррупционного законодательства не рассмотрена, а меры по их устранению не приняты.
В Telegram-канале «Подслушано в Ростове-на-Дону» жители выложили фото с инверсионным следом в небе. По словам некоторых пользователей, форма следа похожа на скрипичный ключ.
Вероятно, следы в небе связаны с работой авиации, а не системы ПВО. Характерных для уничтожения воздушных целей звуков взрыва местные жители не слышали.