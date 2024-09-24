Власти Батайска не нашли желающих освоить участок для КТР в зоне подтоплений

Posted 24 сентября, 13:43
Published 24 сентября, 13:43
Modified 24 сентября, 13:45
Updated 24 сентября, 13:45
В конце 2023 года власти Батайска выставили на торги незастроенный земельный участок площадью 199,7 квадратных метра под комплексное развитие. Начальную стоимость лота оценили в 53 миллиона рублей, однако желающих совершить покупку так и не нашлось. В связи с этим аукцион признан не состоявшимся.
Согласно условиям аукциона, участок разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, предоставления коммунальных услуг. Кроме того, на этой территории можно возводить объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, магазины, площадки для занятий спортом, парковки, а также медучреждения.
Договор на развитие участка был бы действителен до 23 мая 2038 года.
Участок находится рядом с территорией аэродрома экспериментальной авиации «Ростов-на-Дону „Северный“ и территории аэродрома экспериментальной авиации „Батайск“ (Подзоны NN6, 5,3), а также в границах зоны затопления.
Ранее стало известно, что Ростовская-на-Дону епархия намерена дальше бороться за земельный участок в парке имени Островского.