Власти Батайска не нашли желающих освоить участок для КТР в зоне подтоплений

В конце 2023 года власти Батайска выставили на торги незастроенный земельный участок площадью 199,7 квадратных метра под комплексное развитие. Начальную стоимость лота оценили в 53 миллиона рублей, однако желающих совершить покупку так и не нашлось. В связи с этим аукцион признан не состоявшимся.