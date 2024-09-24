Второй Луны не будет: жители Ростовской области не смогут увидеть новый спутник Земли

Posted 24 сентября, 13:45
Published 24 сентября, 13:45
Modified 24 сентября, 13:47
Updated 24 сентября, 13:47
В конце сентября у Земли появится еще один спутник — астероид 2024 РТ5. В СМИ и соцсетях моментально подхватили эту новость, обещая, что скоро все увидят вторую Луну. Однако новый спутник нисколько не похож на основной. И увидеть его без профессионального оборудования нельзя: в сотнях тысяч километров от планеты будет летать 10-метровый камень. Луна, размер которой кажется не больше яблока с Земли, в диаметре достигает почти 3,5 тысячи километров. Рядом с ней астероид-спутник выглядит песчинкой, которую невозможно заметить на фоне ярких объектов ни из Ростовской области, ни из любой другой точки земного шара.
— Во-первых, спутник будет временным и продержится на околоземной орбите недолго — 57 дней, после чего покинет околоземное пространство. А во-вторых, фактически его на небе пронаблюдать никак не получится: ни невооруженным глазом, ни в бинокль, ни даже в любительский телескоп, — рассказал Николай Дёмин. — Астероид 2024 PT5 представляет собой очень маленький и тусклый объект, доступный только крупнейшим профессиональным телескопам. Поэтому говорить о каком-либо появлении двух Лун на небе не приходится.
Временный спутник покинет орбиту вокруг Земли из-за воздействия гравитации со стороны Луны и Солнца. Маленький камешек (на фоне огромных планет, крупных спутников и звезд) попросту не сможет долго удерживаться на орбите. А вот вокруг массивных планет-гигантов, удаленных от Солнца, временные спутники могут обращаться десятки лет. Например, комета Шумейкеров — Леви 9, которая сопровождала Юпитер порядка 20 лет.
— В принципе возможен вариант, когда астероид захватывается насовсем и становится постоянным спутником, но для Земли (ввиду близости к Солнцу и наличия массивной «основной» Луны) он практически исключен, — уточнил ростовский ученый.
Появление временных спутников у планет — достаточно распространенное явление. В основном ими становятся астероиды, хотя бывают и кометы — как в случае с Юпитером. У Земли такие спутники появлялись как минимум пять раз: в 1991 году, 2006-м, 2020-м (дважды) и в 2022-м.
— Дольше всех временным спутником был астероид 2006 RH120 — с сентября 2006 по июнь 2007, около 9 месяцев, — отметил Николай Дёмин.
Очевидно, подобные явления происходили и прежде, но технологии еще не позволяли выявлять и наблюдать их.
Пока жители Земли ждут появления нового спутника, космонавт Николай Чуб приземлился на корабле «Союз МС-25».