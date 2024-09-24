Второй Луны не будет: жители Ростовской области не смогут увидеть новый спутник Земли

В конце сентября у Земли появится еще один спутник — астероид 2024 РТ5. В СМИ и соцсетях моментально подхватили эту новость, обещая, что скоро все увидят вторую Луну. Однако новый спутник нисколько не похож на основной. И увидеть его без профессионального оборудования нельзя: в сотнях тысяч километров от планеты будет летать 10-метровый камень. Луна, размер которой кажется не больше яблока с Земли, в диаметре достигает почти 3,5 тысячи километров. Рядом с ней астероид-спутник выглядит песчинкой, которую невозможно заметить на фоне ярких объектов ни из Ростовской области, ни из любой другой точки земного шара.