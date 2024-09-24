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Posted 24 сентября, 09:40

Published 24 сентября, 09:40

Modified 24 сентября, 09:42

Updated 24 сентября, 09:42

Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупного оружейного арсенала

Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупной партии оружия и взрывчатки

24 сентября 2024, 09:40
Фото: МВД России по Ростовской области
Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупного оружейного арсенала
В Ростове-на-Дону правоохранительные органы задержали мужчину, хранившего огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщает региональное ГУ МВД России.

Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Ростова-на-Дону за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Дома у мужчины нашли и изъяли два автомата Калашникова, подставной гранатомет, около трех тысяч патронов, гранаты, семь магазинов и другие составляющие оружия.

На допросе ростовчанин рассказал, что всего лишь временно хранил оружейный арсенал, который принадлежит его другу. В полицию побоялся пойти из-за возможных последствий, поэтому просто держал боеприпасы у себя в подвале.

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Видео: МВД России по Ростовской области. Жителя Ростова-на-Дону задержали за хранение крупного оружейного арсенала

«Хотел их сдать в органы внутренних дел, если друг их не заберет», — отметил задержанный.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что другой житель Ростовской области делал дома огнестрел и боеприпасы.

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