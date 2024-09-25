Алексей Логвиненко: Молодежный театр имеет богатую историю и уникальную архитектуру

Здесь также действовала «амосовская» система отопления, а пол зрительного зала при помощи домкратов можно было сделать горизонтальным и при необходимости провести в здании многолюдный бал. Знаменит театр и тем, что именно здесь выступал и создатель — архитектор Н. Н. Дурбах. За всю историю мирового искусства это был единственный случай, когда создатель использовал сцену.