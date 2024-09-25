Алексей Логвиненко: Молодежный театр имеет богатую историю и уникальную архитектуру

Posted 25 сентября, 11:03
Published 25 сентября, 11:03
Modified 25 сентября, 11:05
Updated 25 сентября, 11:05
Как отмечает глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, это здание на сегодня является одним из важных культурных объектов не только донской столицы, но и всего региона.
— Для нас важно поддерживать здание в достойном виде. В настоящее время выполнен монтаж примыканий мягкой кровли, оштукатурены парапеты здания, идет монтаж фальцевой кровли, — добавил Алексей Логвиненко.
Капитальный ремонт кровли Молодёжного театра был начат в марте текущего года в рамках Национального проекта и уже практически завершен. Работы здесь ведутся ежедневно без выходных.
Театр имеет богатую историю и уникальную архитектуру. Прекрасная акустика была достигнута благодаря точно рассчитанным форме и объему, а также использованию древнего способа строительства — в стены под потолком были вмурованы амфоры с горлышками, открытыми в зал.
Здесь также действовала «амосовская» система отопления, а пол зрительного зала при помощи домкратов можно было сделать горизонтальным и при необходимости провести в здании многолюдный бал. Знаменит театр и тем, что именно здесь выступал и создатель — архитектор Н. Н. Дурбах. За всю историю мирового искусства это был единственный случай, когда создатель использовал сцену.
В разные годы в здании размещались различные театры и труппы. Например в 1929 году здесь обосновался Театр рабочей молодежи (ТРАМ). Несколько месяцев спустя выпускница Московского театрального института (позже ГИТИСа), режиссер Анна Нестерова основала Театр юного зрителя. А после войны в здании прописался Ростовский театр комедии, преобразованный в 1957 году в Молодежный театр драмы им. Ленинского комсомола.
Большинству современных ростовчан здание известно как театр ТЮЗа, но мало кто знает, что официальной датой создания ТЮЗа имени Ленинского комсомола считается 23 февраля 1964 года, а первой премьерой стал спектакль «Чапаёнок».
Спектакли ТЮЗа получали дипломы всесоюзных и всероссийских фестивалей. В новейшую историю театра вписали свои имена такие известные режиссеры как Артур Хайкин, Юрий Еремин, Вячеслав Гвоздков и др.
Сегодня в здании располагается Ростовский молодежный театр, а его актеры представляют донское театральное искусство на сцене многих театров страны, включая театр им. Евгения Вахтангова.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, гастроли нашего Ростовского Молодёжного театра на новой сцене театра им. Евгения Вахтангова это большая честь.
— Показы прошли в рамках программы «Большие гастроли». В репертуар вошли постановки «Земля Эльзы», «Коварство и любовь», «Метель». Также в рамках Года добрых дел Молодёжный театр пригласил на спектакли участников СВО, представительниц Союза женщин России и Союза офицерских жён, — пояснил Алексей Логвиненко.
Участвовал Ростовский молодёжный театр и в XXIV Международном Волковском театральном фестивале. Традиционной темой фестивальной программы стала «Русская классика на сцене Первого русского театра», а его проведение было приурочено к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
— На этом фестивале ростовский молодежный театр вновь покорил зрителей и собрать массу восторженных оваций! Мы гордимся нашими артистами и желаем им дальнейших успехов! — сказал Алексей Логвиненко.