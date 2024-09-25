rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2024, 11:14

Published 25 сентября 2024, 11:14

Modified 25 сентября 2024, 11:33

Updated 25 сентября 2024, 11:33

Атлет «Суворова» отправится на мировой чемпионат по гонкам с препятствиями

25 сентября 2024, 11:14
На прошедшем III большом чемпионате Детской лиги гонок с препятствиями, Сергей Минченок продемонстрировал потрясающую скорость и волю к победе.

Состязания в экстремальном виде спорта состоялись на прошлой неделе в Москве. Чемпионат проводился уже в третий раз, и собрал более 250 участников из 48 городов России и Белоруссии. Юноши и девушки в четырех возрастных категориях соревновались в двух дисциплинах: дистанции 100 и 1000 метров. Ростов-на-Дону представляли спортсмены клуба «Суворов», что в одноименном жилом районе Донской столицы, Сергей и Анна Минченок.

Брат и сестра участвовали в обеих дисциплинах. По регламенту соревнований, спортсмены, занявшие первые два места на дистанции 100 метров, получают квалификацию всероссийской федерации гонок с препятствиями для участия в чемпионатах Европы и мира 2025 года. В категории «юноши 2011-2012» атлет клуба «Суворов» Сергей Минченок пришел к финишу вторым. При этом, его отставание от лидера, Олега Прокудина из Подмосковья, составило буквально долю секунды.

— Конечно, немного обидно, что не смог вырвать эти доли секунды и финишировать первым, говорит Сергей. Но это стимул для дальнейшего совершенства. Планирую дальше усердно тренироваться в Суворовском под руководством нашего тренера Вячеслава Александровича Макарова.

— Сергей — очень перспективный спортсмен, который показывает постоянный прогресс, — говорит его наставник. В этом году это уже второе крупное достижение, ранее он стал серебряным призером «Медвежьей гонки» в Химках. Там он бежал семь километров с травмой колена, при этом уступил только 17-летнему парню. При его упорстве, он сумеет достичь больших спортивных вершин и достойно представлять наш клуб и город на соревнованиях самых различных уровней.

Добавим, что Анна Минченок в своей категории показала третий результат на дистанции 100 метров.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика