Атлет «Суворова» отправится на мировой чемпионат по гонкам с препятствиями

Posted 25 сентября 2024, 11:14
Published 25 сентября 2024, 11:14
Modified 25 сентября 2024, 11:33
Updated 25 сентября 2024, 11:33
Состязания в экстремальном виде спорта состоялись на прошлой неделе в Москве. Чемпионат проводился уже в третий раз, и собрал более 250 участников из 48 городов России и Белоруссии. Юноши и девушки в четырех возрастных категориях соревновались в двух дисциплинах: дистанции 100 и 1000 метров. Ростов-на-Дону представляли спортсмены клуба «Суворов», что в одноименном жилом районе Донской столицы, Сергей и Анна Минченок.
Брат и сестра участвовали в обеих дисциплинах. По регламенту соревнований, спортсмены, занявшие первые два места на дистанции 100 метров, получают квалификацию всероссийской федерации гонок с препятствиями для участия в чемпионатах Европы и мира 2025 года. В категории «юноши 2011-2012» атлет клуба «Суворов» Сергей Минченок пришел к финишу вторым. При этом, его отставание от лидера, Олега Прокудина из Подмосковья, составило буквально долю секунды.
— Конечно, немного обидно, что не смог вырвать эти доли секунды и финишировать первым, говорит Сергей. Но это стимул для дальнейшего совершенства. Планирую дальше усердно тренироваться в Суворовском под руководством нашего тренера Вячеслава Александровича Макарова.
— Сергей — очень перспективный спортсмен, который показывает постоянный прогресс, — говорит его наставник. В этом году это уже второе крупное достижение, ранее он стал серебряным призером «Медвежьей гонки» в Химках. Там он бежал семь километров с травмой колена, при этом уступил только 17-летнему парню. При его упорстве, он сумеет достичь больших спортивных вершин и достойно представлять наш клуб и город на соревнованиях самых различных уровней.
Добавим, что Анна Минченок в своей категории показала третий результат на дистанции 100 метров.