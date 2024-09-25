Атлет «Суворова» отправится на мировой чемпионат по гонкам с препятствиями

— Сергей — очень перспективный спортсмен, который показывает постоянный прогресс, — говорит его наставник. В этом году это уже второе крупное достижение, ранее он стал серебряным призером «Медвежьей гонки» в Химках. Там он бежал семь километров с травмой колена, при этом уступил только 17-летнему парню. При его упорстве, он сумеет достичь больших спортивных вершин и достойно представлять наш клуб и город на соревнованиях самых различных уровней.