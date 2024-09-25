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Posted 25 сентября, 13:33

Published 25 сентября, 13:33

Modified 25 сентября, 13:35

Updated 25 сентября, 13:35

Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах

Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах

25 сентября 2024, 13:33
Фото: Следком Ростовской области
Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах
Следком возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на строительном объекте в Ростовской области, сообщает региональное СУ СК России.

24 сентября текущего года на стройке в Шахтах произошла трагедия. Во время рабочего дня один из сотрудников упал в техническую яму, а сверху на него рухнула бетонная плита. От тяжелых травм мужчина сразу же скончался.

Из-за несоблюдения требований охраны труда следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ.

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Фото: Следком Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут судить бизнесмена из-за гибели водителя. Мужчина получил разряд тока. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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