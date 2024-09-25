Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах

Posted 25 сентября, 13:33
Published 25 сентября, 13:33
Modified 25 сентября, 13:35
Updated 25 сентября, 13:35
24 сентября текущего года на стройке в Шахтах произошла трагедия. Во время рабочего дня один из сотрудников упал в техническую яму, а сверху на него рухнула бетонная плита. От тяжелых травм мужчина сразу же скончался.
Из-за несоблюдения требований охраны труда следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области будут судить бизнесмена из-за гибели водителя. Мужчина получил разряд тока. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.