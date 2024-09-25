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Posted 25 сентября, 12:20

Published 25 сентября, 12:20

Modified 25 сентября, 12:22

Updated 25 сентября, 12:22

Больше десяти тысяч человек оставят без света в Ростовской области

Больше десяти тысяч человек оставят без света в Ростовской области

25 сентября 2024, 12:20
Фото: Антон Дмитриев/Unsplash
Больше десяти тысяч человек оставят без света в Ростовской области
Из-за многомиллионных долгов почти 12 тысяч человек в Ростовской области оставят без электричества, сообщили в «ТНС Энерго».

В организации пояснили, что долги абонентов по оплате электричества превысили 52 миллиона рублей. Лидерами среди должников стали жители Ростова-на-Дону и его агломераций.

В «ТНС Энерго» напомнили, что если абонент не оплачивает электричество в течение двух-трёх месяцев, ему перестают поставлять ресурс. Перед этим его официально уведомляют об отключении электроэнергии. Также человеку предстоит оплатить три тысячи рублей расходов за ограничение и подключение.

В конце сентября из-за долгов свет должны отключить 12 тысячам жителей Ростовской области. Чтобы избежать ограничения, должникам нужно как можно скорее оплатить счета.

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Ранее RostovGazeta опубликовала график плановых отключений света в Ростове из-за работ на оборудовании.

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