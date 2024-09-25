Больше десяти тысяч человек оставят без света в Ростовской области

В «ТНС Энерго» напомнили, что если абонент не оплачивает электричество в течение двух-трёх месяцев, ему перестают поставлять ресурс. Перед этим его официально уведомляют об отключении электроэнергии. Также человеку предстоит оплатить три тысячи рублей расходов за ограничение и подключение.