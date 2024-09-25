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Posted 25 сентября, 16:32

Published 25 сентября, 16:32

Modified 25 сентября, 16:34

Updated 25 сентября, 16:34

Завод по производству рыбных кормов в Ростовской области запустят уже 2025 году

Часть рыбного комплекса за 2,2 млрд в Ростовской области запустят уже 2025 году

25 сентября 2024, 16:32
Фото: 1MI
Завод по производству рыбных кормов в Ростовской области запустят уже 2025 году
В Ростовской области до конца 2025 года начнет действовать ферма «Экодон» по производству рыбных кормов, сообщает официальный портал правительства региона.

В рамках VII Международного рыбопромышленного форума Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia делегация из Ростовской области провела ряд деловых встреч с инвесторами для обсуждения реализации различных проектов.

В том числе состоялись переговоры с руководством рыбной фермы «Экодон». Строительство завода по производству кормов близится к финальной стадии. Предприятие начнет полностью функционировать в четвертом квартале 2025 года. В настоящий момент на заводе уже приступили к выращиванию рыб.

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Добавим, что соглашение на возведение было подписано в прошлом году главой Ростовской области Василием Голубевым.

Ранее стало известно, что в донском регионе запустят промышленное производство лобстеров.

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#Регина Симакова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Строительство#Производство#Рыба#Завод#Ферма#Рыбная продукция
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