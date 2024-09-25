Часть рыбного комплекса за 2,2 млрд в Ростовской области запустят уже 2025 году

В том числе состоялись переговоры с руководством рыбной фермы «Экодон». Строительство завода по производству кормов близится к финальной стадии. Предприятие начнет полностью функционировать в четвертом квартале 2025 года. В настоящий момент на заводе уже приступили к выращиванию рыб.