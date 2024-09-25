Часть рыбного комплекса за 2,2 млрд в Ростовской области запустят уже 2025 году

Posted 25 сентября, 16:32
Published 25 сентября, 16:32
Modified 25 сентября, 16:34
Updated 25 сентября, 16:34
В рамках VII Международного рыбопромышленного форума Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia делегация из Ростовской области провела ряд деловых встреч с инвесторами для обсуждения реализации различных проектов.
В том числе состоялись переговоры с руководством рыбной фермы «Экодон». Строительство завода по производству кормов близится к финальной стадии. Предприятие начнет полностью функционировать в четвертом квартале 2025 года. В настоящий момент на заводе уже приступили к выращиванию рыб.
Добавим, что соглашение на возведение было подписано в прошлом году главой Ростовской области Василием Голубевым.
Ранее стало известно, что в донском регионе запустят промышленное производство лобстеров.