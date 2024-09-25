Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

Posted 25 сентября, 12:29
Published 25 сентября, 12:29
Modified 25 сентября, 12:31
Updated 25 сентября, 12:31
Около часа дня 24 сентября на трассе «Таганрог — Покровское» произошло ДТП. 29-летний водитель ВАЗ-21103 во время движения не уступил проезд машине Hyundai Accent. При повороте налево отечественная легковушка столкнулась с иномаркой. Передняя часть обоих транспортных средств сильно покорежилась.
От мощного удара пострадали все участники аварии — два водителя и два пассажира. Понадобилась ли людям медицинская помощь, не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.
До этого в донской столице автомобиль снес человека, который неподвижно стоял посреди проезжей части.
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