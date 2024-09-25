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Posted 25 сентября, 12:29

Published 25 сентября, 12:29

Modified 25 сентября, 12:31

Updated 25 сентября, 12:31

Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

25 сентября 2024, 12:29
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом
В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около часа дня 24 сентября на трассе «Таганрог — Покровское» произошло ДТП. 29-летний водитель ВАЗ-21103 во время движения не уступил проезд машине Hyundai Accent. При повороте налево отечественная легковушка столкнулась с иномаркой. Передняя часть обоих транспортных средств сильно покорежилась.

От мощного удара пострадали все участники аварии — два водителя и два пассажира. Понадобилась ли людям медицинская помощь, не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

Появились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области
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До этого в донской столице автомобиль снес человека, который неподвижно стоял посреди проезжей части.

Читайте также о том, что в Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль, остановившийся посреди железнодорожных путей.

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