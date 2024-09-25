Четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом

Около часа дня 24 сентября на трассе «Таганрог — Покровское» произошло ДТП. 29-летний водитель ВАЗ-21103 во время движения не уступил проезд машине Hyundai Accent. При повороте налево отечественная легковушка столкнулась с иномаркой. Передняя часть обоих транспортных средств сильно покорежилась.