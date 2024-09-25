rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2024, 13:33

Published 25 сентября 2024, 13:33

Modified 25 сентября 2024, 13:35

Updated 25 сентября 2024, 13:35

Депутат Останина пояснила, что именно будет считаться пропагандой «чайлдфри»

25 сентября 2024, 13:33
Депутат отметила, что истории о том, что семья не может завести ребенка из-за проблем с финансами или здоровьем, не будут считаться пропагандой чайлдфри.

Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, рассказала «Ридусу», что попадет под действие закона как пропаганда «чайлдфри». Законопроект предусматривает достаточно внушительные штрафы за его нарушение.

Останина отметила, что под определение «пропаганда „чайлдфри“ будут попадать публикации в социальных сетях или другие публичные высказывания, которые призывают граждан к отказу от рождения детей. При этом статьи и блоги, в которых рассказывается, что семейная пара из-за каких-то определенных проблем не может завести ребенка — не будут попадать под действие нового закона. Собеседница издания добавила, что в законе речь идет о призывах к осознанному отказу от деторождения и призывы проживать жизнь исключительно для собственного удовольствия.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика