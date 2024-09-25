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Posted 25 сентября, 19:10

Published 25 сентября, 19:10

Modified 25 сентября, 19:27

Updated 25 сентября, 19:27

«Это покушение»: во двор депутата из Каменск-Шахтинского закинули фейерверк

«Это покушение»: неизвестный взорвал фейерверк во дворе депутата Каменска-Шахтинского

25 сентября 2024, 19:10
Фото: 1MI
«Это покушение»: во двор депутата из Каменск-Шахтинского закинули фейерверк

Неизвестный взорвал фейерверк во дворе депутата Каменска-Шахтинского

В Каменск-Шахтинском неизвестный мужчина забросил во двор дома местного депутата Юрия Ротаря ящик фейерверков, сообщает «Дон 24» со ссылкой на депутата.

Ночью 19 сентября неизвестный подкрался к дому Юрия Ротаря, поджег фейерверк и забросил его на частную территорию. Декоративные огни в течение минуты взрывались и летали по всему двору. Злоумышленник сразу же скрылся.

Сам депутат считает, что это был жирный намек на то, что его дом могут сжечь: «Я расцениваю это как покушение, потому что до этого дня был ряд других угроз».

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Ротарь пытался игнорировать хулиганов, но теперь начал беспокоиться за свою семью и даже жизнь. Если записки с угрозами, подкинутые в машину, не вызывали опасений, то атака пиротехникой вынудила депутата пойти в полицию, где он написал заявление.

Информации от правоохранительных органов о происшествии не поступало.

Ранее суд в Ростове-на-Дону посадил на 16 лет напавшего на военных террориста.

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