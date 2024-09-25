«Это покушение»: неизвестный взорвал фейерверк во дворе депутата Каменска-Шахтинского

Posted 25 сентября, 19:10
Published 25 сентября, 19:10
Modified 25 сентября, 19:27
Updated 25 сентября, 19:27
Ночью 19 сентября неизвестный подкрался к дому Юрия Ротаря, поджег фейерверк и забросил его на частную территорию. Декоративные огни в течение минуты взрывались и летали по всему двору. Злоумышленник сразу же скрылся.
Сам депутат считает, что это был жирный намек на то, что его дом могут сжечь: «Я расцениваю это как покушение, потому что до этого дня был ряд других угроз».
Ротарь пытался игнорировать хулиганов, но теперь начал беспокоиться за свою семью и даже жизнь. Если записки с угрозами, подкинутые в машину, не вызывали опасений, то атака пиротехникой вынудила депутата пойти в полицию, где он написал заявление.
Информации от правоохранительных органов о происшествии не поступало.
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