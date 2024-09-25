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Posted 25 сентября, 11:08

Published 25 сентября, 11:08

Modified 25 сентября, 11:10

Updated 25 сентября, 11:10

Главу следственного комитета Таганрога могли задержать из-за взятки в 2 млн руб

Главу следственного комитета Таганрога задержали из-за взятки в 2 млн рублей

25 сентября 2024, 11:08
Фото: 1MI
Главу следственного комитета Таганрога могли задержать из-за взятки в 2 млн руб
В Таганроге задержан местный начальник следственного комитета Руслан Багмут, пишет «Блокнот Таганрог».

Багмут руководил следственным комитетом в приморском городе в течение пяти лет. По информации издания, он задержан за взятку в два миллиона рублей. Начальник следственного комитета якобы пообещал за эти деньги покровительство одному из застройщиков.

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Также сообщается об аресте в Таганроге заместителя прокурора транспортной прокуратуры Тахира Дарьяхова.

Официально эта информация не подтверждалась. В региональном управлении СК комментариев об аресте Багмута и Дарьяхова не давали.

Ранее за взятку арестовали замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Уголовное дело#Происшествия
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