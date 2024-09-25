Главу следственного комитета Таганрога задержали из-за взятки в 2 млн рублей

Posted 25 сентября, 11:08
Published 25 сентября, 11:08
Modified 25 сентября, 11:10
Updated 25 сентября, 11:10
Багмут руководил следственным комитетом в приморском городе в течение пяти лет. По информации издания, он задержан за взятку в два миллиона рублей. Начальник следственного комитета якобы пообещал за эти деньги покровительство одному из застройщиков.
Также сообщается об аресте в Таганроге заместителя прокурора транспортной прокуратуры Тахира Дарьяхова.
Официально эта информация не подтверждалась. В региональном управлении СК комментариев об аресте Багмута и Дарьяхова не давали.
Ранее за взятку арестовали замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову.