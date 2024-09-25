Итоги среды: новый штамм ковида угрожает жителям Дона, а в Минспорта нашли взяточницу

Posted 25 сентября, 17:12
Published 25 сентября, 17:12
Modified 25 сентября, 17:14
Updated 25 сентября, 17:14
23 сентября была задержана заместитель министра спорта Ростовской области Светлана Гадарова, однако стало об этом известно только в среду. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в получении взяток. Арест Гадаровой продлится до 19 ноября 2024 года включительно.
Известно, что замминистра спорта в 2023 году прямо на рабочем месте получила денежные средства от заинтересованного лица. Взяткодатель передал ей около 80 тысяч рублей. За эту сумму Гадарова пообещала пролоббировать интересы конкретной фирмы, чтобы та заключила контракт с министерством. Кроме того, она обещала «беспрепятственно» подписать документы о приёмке услуг от компании.
После задержания дома и на рабочем месте чиновницы прошли обыски. Об их результатах ничего не известно.
В хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области более 10 стаффордширских терьеров напали на заводчицу и двух членов ее семьи. 17 сентября женщина, занимающаяся разведением псов, перестала выходить на связь. Ее 66-летняя мать решила проведать дочь, но во дворе дома нашла лишь ее труп. Собаки насмерть загрызли хозяйку.
Мать погибшей смогла закрыть псов в вольере, пока медики и полицейские работали на месте трагедии. 20 сентября бабушка и мама заводчицы приехали покормить собак. Пенсионерка осталась на улице, а вторая женщина отправилась к питомцам. Разъяренные собаки тут же накинулись на нее и начали рвать на куски. На крики прибежала 88-летняя бабушка, которую также начали кусать.
Неравнодушные люди смогли отбить пожилую женщину от псов, а мать заводчицы скончалась на месте. Пенсионерку увезли в больницу. После второго нападения животных усыпили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ. Расследование продолжается.
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Впервые XEC обнаружили в Германии в июне 2024 года. За это время вирус распространился еще в нескольких странах. Теперь он дошел и до России.