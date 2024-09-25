Итоги среды: новый штамм ковида угрожает жителям Дона, а в Минспорта нашли взяточницу

Известно, что замминистра спорта в 2023 году прямо на рабочем месте получила денежные средства от заинтересованного лица. Взяткодатель передал ей около 80 тысяч рублей. За эту сумму Гадарова пообещала пролоббировать интересы конкретной фирмы, чтобы та заключила контракт с министерством. Кроме того, она обещала «беспрепятственно» подписать документы о приёмке услуг от компании.