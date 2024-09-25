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Posted 25 сентября, 10:00

Published 25 сентября, 10:00

Modified 25 сентября, 10:02

Updated 25 сентября, 10:02

Из Тюмени в Ростовскую область построят четырёхполосную трассу

Из Тюмени в Ростовскую область построят четырёхполосную трассу

25 сентября 2024, 10:00
Фото: wikimedia.org
Из Тюмени в Ростовскую область построят четырёхполосную трассу
Через Ростовскую область пройдёт трасса из Тюмени в Краснодар, о её строительстве в эфире «Дон 24» и «РБК Юг и Северный Кавказ» рассказал министр транспорта региона Виталий Кушнарёв.

В начале лета стало известно о крупном инфраструктурном проекте. Из Тюмени в Краснодар через Ростовскую область построят новую трассу. Возвести её должны к 2030 году.

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Глава Минтранса региона Виталий Кушнарёв пояснил, что автомагистраль будет четырёхполосной. В Ростовской области трасса пройдёт в двух участках: от Каменска-Шахтинского до Волгограда и от Волгограда и до Краснодара.

«Общая протяжённость участков автомобильной дороги, которые пройдут по территории Ростовской области, составляет порядка 400 километров. Мы получим хорошую современную трассу первой категории», — заявил Кушнарёв.

Он добавил, что строительство дороги позволит увеличить валовый региональный продукт на 105 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что новая платная дорога появится в Ростовской области.

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