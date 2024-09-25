Из Тюмени в Ростовскую область построят четырёхполосную трассу

Posted 25 сентября, 10:00
Published 25 сентября, 10:00
Modified 25 сентября, 10:02
Updated 25 сентября, 10:02
В начале лета стало известно о крупном инфраструктурном проекте. Из Тюмени в Краснодар через Ростовскую область построят новую трассу. Возвести её должны к 2030 году.
Глава Минтранса региона Виталий Кушнарёв пояснил, что автомагистраль будет четырёхполосной. В Ростовской области трасса пройдёт в двух участках: от Каменска-Шахтинского до Волгограда и от Волгограда и до Краснодара.
«Общая протяжённость участков автомобильной дороги, которые пройдут по территории Ростовской области, составляет порядка 400 километров. Мы получим хорошую современную трассу первой категории», — заявил Кушнарёв.
Он добавил, что строительство дороги позволит увеличить валовый региональный продукт на 105 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что новая платная дорога появится в Ростовской области.