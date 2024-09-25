Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области

Posted 25 сентября, 09:44
Published 25 сентября, 09:44
Modified 25 сентября, 09:46
Updated 25 сентября, 09:46
По информации областного ГУ МЧС, заморозки ожидаются в ночь на 26 сентября и следующим утром. Температура воздуха понизится до -0,1…-2 градусов. Ниже нуля остынет не только воздух, но и почва.
При этом днем синоптики обещают до +24 градусов. В некоторых муниципалитетах потеплеет до +28. Вероятно, речь идет о южных районах региона: Сальском, Егорлыкском и других. Ветер усилиися до 14 метров в секунду.
Также стало известно, когда на Ростов обрушатся дожди. Подробнее о прогнозе осадков читайте в материале RostovGazeta.
Ранее появилась информация о погоде в октябре в Ростовской области. Осенние холода настанут не раньше середины месяца, несмотря на ливни и сильный ветер. Некоторые дни будут особенно солнечными и теплыми.