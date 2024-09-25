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Posted 25 сентября, 09:44

Published 25 сентября, 09:44

Modified 25 сентября, 09:46

Updated 25 сентября, 09:46

Из-за заморозков в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области

25 сентября 2024, 09:44
Фото: Unsplash
Из-за заморозков в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за заморозков в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.

По информации областного ГУ МЧС, заморозки ожидаются в ночь на 26 сентября и следующим утром. Температура воздуха понизится до -0,1…-2 градусов. Ниже нуля остынет не только воздух, но и почва.

При этом днем синоптики обещают до +24 градусов. В некоторых муниципалитетах потеплеет до +28. Вероятно, речь идет о южных районах региона: Сальском, Егорлыкском и других. Ветер усилиися до 14 метров в секунду.

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Также стало известно, когда на Ростов обрушатся дожди. Подробнее о прогнозе осадков читайте в материале RostovGazeta.

Ранее появилась информация о погоде в октябре в Ростовской области. Осенние холода настанут не раньше середины месяца, несмотря на ливни и сильный ветер. Некоторые дни будут особенно солнечными и теплыми.

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