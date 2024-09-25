Как хранить картошку, чтобы она не сгнила до весны

Если хранить картофель в погребе, то нужно отправлять его туда вовремя: через 5-9 недель после сбора урожая он снова начинает расти. Именно в этот момент корнеплод пора переносить в прохладное темное место. Сначала овощи перебирают, сортируют по размерам: мелкий сорт лучше употребить сразу — запечь или отварить. Средние и большие клубни нужно разложить по разным ящикам.