Как хранить картошку, чтобы она не сгнила до весны

Posted 25 сентября, 11:17
Published 25 сентября, 11:17
Modified 25 сентября, 11:19
Updated 25 сентября, 11:19
Если хранить картофель в погребе, то нужно отправлять его туда вовремя: через 5-9 недель после сбора урожая он снова начинает расти. Именно в этот момент корнеплод пора переносить в прохладное темное место. Сначала овощи перебирают, сортируют по размерам: мелкий сорт лучше употребить сразу — запечь или отварить. Средние и большие клубни нужно разложить по разным ящикам.
Как сообщает Newia.ru, температура кладовой или погреба должна быть всего около +3…+5 градусов. Помещение должно быть хорошо проветриваемым и с достаточной влажностью. Перед новым урожаем рекомендуется за месяц очистить от остатков предыдущей продукции, продезинфицировать стены и потолок медным купоросом.
Если погреба нет, подойдет гараж или угол балкона, защищенный от солнечных лучей. Чтобы овощи не замерзли зимой, можно обернуть ящики в одеяло или мешки. Один из вариантов хранения — полиэтиленовые мешки из-под сахара, наполовину заполненные овощами. Чтобы защитить овощи от света, их вставляют в черные плотные мусорные пакеты. Под пакетом — коврик, защищающий от скачков температуры, а при морозах урожай можно накрыть одеялом. Важно, чтобы мешки были приоткрыты — иначе картофель сгниет.
Таким образом можно хранить корнеплоды несколько месяцев. А вот весенний молодой картофель не рекомендуется оставлять надолго. Из-за тонкой кожицы он может сгнить.
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