Юрист напомнил льготникам Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой

Posted 25 сентября, 13:45
Published 25 сентября, 13:45
Modified 25 сентября, 17:23
Updated 25 сентября, 17:23
Напомним, что два года назад ростовские льготники через суд потребовали вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте вместо ежемесячной выплаты.
Сегодня льготникам Ростовской области предоставлен выбор, какой льготой пользоваться. По словам юриста, сделать выбор предстоит до 30 сентября — это ежегодная процедура.
Под льготную категорию граждан в данном случае попадают ветераны труда, реабилитированные лица и труженики тыла. Эти граждане могут ежемесячно получать 1103 рубля — таков размер выплаты, которая постоянно индексируется. Или сделать выбор в пользу бесплатного проезда в общественном транспорте — по льготной проездной карте.
«Если льготник в прошлом году выбрал ежемесячную денежную выплату и в 2025 году также намеревается ею пользоваться, то ничего делать не надо. Но если гражданин получал выплату, а теперь хочет получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте, или наоборот, то нужно до 30 сентября успеть подать заявление», — отмечает Антон Габович.
Юрист уточняет, что заявление следует подавать в Управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пенсионерка из Ростова подала иск в суд из-за монетизации льгот.