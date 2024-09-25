Юрист напомнил льготникам Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой

Под льготную категорию граждан в данном случае попадают ветераны труда, реабилитированные лица и труженики тыла. Эти граждане могут ежемесячно получать 1103 рубля — таков размер выплаты, которая постоянно индексируется. Или сделать выбор в пользу бесплатного проезда в общественном транспорте — по льготной проездной карте.