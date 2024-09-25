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Posted 25 сентября, 13:45

Published 25 сентября, 13:45

Modified 25 сентября, 17:23

Updated 25 сентября, 17:23

Юрист предупредил льготников Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой

Юрист напомнил льготникам Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой

25 сентября 2024, 13:45
Фото: donland.ru
Юрист предупредил льготников Ростова о выборе между бесплатным проездом и выплатой
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Эксклюзив
Несколько дней остается у льготников Ростовской области, чтобы сделать выбор между ежемесячной выплатой и бесплатным проездом в общественном транспорте, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Напомним, что два года назад ростовские льготники через суд потребовали вернуть бесплатный проезд в общественном транспорте вместо ежемесячной выплаты.

Сегодня льготникам Ростовской области предоставлен выбор, какой льготой пользоваться. По словам юриста, сделать выбор предстоит до 30 сентября — это ежегодная процедура.

Под льготную категорию граждан в данном случае попадают ветераны труда, реабилитированные лица и труженики тыла. Эти граждане могут ежемесячно получать 1103 рубля — таков размер выплаты, которая постоянно индексируется. Или сделать выбор в пользу бесплатного проезда в общественном транспорте — по льготной проездной карте.

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«Если льготник в прошлом году выбрал ежемесячную денежную выплату и в 2025 году также намеревается ею пользоваться, то ничего делать не надо. Но если гражданин получал выплату, а теперь хочет получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте, или наоборот, то нужно до 30 сентября успеть подать заявление», — отмечает Антон Габович.

Юрист уточняет, что заявление следует подавать в Управление соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пенсионерка из Ростова подала иск в суд из-за монетизации льгот.

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