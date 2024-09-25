Массовые отключения электричества введут в Ростове с 25 сентября

Posted 25 сентября, 05:08
Published 25 сентября, 05:08
Modified 25 сентября, 06:47
Updated 25 сентября, 06:47
В 09:00 свет отключат в Нахичевани: на улице Майской, 15-23, 14-28, Налбандяна, 29-33, 24-30, на 14-й Линии, 1-7, 2-16, на 16-й Линии, 1-9, 2-14, на 18-й Линии, 30-72, 25-65, на 20-й Линии, 13/23, 29/25,33, 20-48. В это же время обесточат дома возле площади Ленина (проспект Михаила Нагибина, 12/А, 12/3, улица Турмалиновская, 87/1) и в центре города: Черепахина, 33-91, 16-70; Катаева, 67-91, 46-70; 1-й переулок, 23-39, 24-40; 2-й переулок, 19-21; Приволжский, 30. Восстановить подачу электричества по этим адресам обещают не раньше 17:00.
В это же время лампочки погаснут в домах на Западном. Речь идет о зданиях, расположенных на улице Авиационной (№ 27-31), Выборгской (№ 19-49, 20-66), Запорожской (№ 1-59, 1А, 2-42), Калинина (№ 69-75, 86-90), Крайней (№ 2-26, 5), Красносельской (№ 2-16, 7), Мадояна (№ 75-81, 81А, 81Д, 81Е, 81И), Малаховской, (№ 1-19, 2-18), Степана Разина (№ 19-31, 74-94) и Толмачева (№ 1Б, 2-10, 1-17). Аналогичная ситуация будет в домах № 1-19, 2-26 в переулке Глазунова, № 1-15, 2-12 в Коротком, № 1-17 и 2-10 в Таймырском, № 1-9 в Тупике Толмачева.
На следующий день массовое отключение повторится снова. С 09:00 до 17:00 света не будет практически на тех же самых улицах, но уже в других домах. Речь идет об адресах: Турмалиновская, 62, 78-114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/12; Нансена, 137-201; Налбандяна, 91-95, 82-84; Ченцова, 96-104, 31; 4-я линия, 36-82, 41-87; Казахская, 84, 86, 88, 88/1, 153; Чистопольская, 9; улица Смены, 2/36; переулок Раздорский, 2.
Также электричество отключат в домах, расположенных на улице Авиационной, 1-25, 2-24, Выборгской, 1-17, 2-24, Калинина, 50-76, 61А; 6-й Кольцевой, 1-51, 2-32; Крайней, 9-25, 15А, 19А; Мадояна, 44-58, 69-75, 65, 81Б, 81Е; Осипенко, 1-11, 2-14; Профсоюзной, 121-175; Разина, 13-19, 56-70; в переулках Квартальном, 11-17, 18-24 и Энтузиастов, 1-17, 2-18.
Повторно обесточат дома в центре города. Второй день подряд света не будет на улице Черепахина, 33-91, 16-70; Катаева, 67-91, 46-70; в 1-м переулке, 23-39, 24-40; во 2-м переулке, 19-21; в Приволжском, 30.
Как сообщала RostovGazeta, с утра 25 сентября жители Цимлянского района Ростовской области останутся без воды.