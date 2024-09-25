Массовые отключения электричества введут в Ростове с 25 сентября

В 09:00 свет отключат в Нахичевани: на улице Майской, 15-23, 14-28, Налбандяна, 29-33, 24-30, на 14-й Линии, 1-7, 2-16, на 16-й Линии, 1-9, 2-14, на 18-й Линии, 30-72, 25-65, на 20-й Линии, 13/23, 29/25,33, 20-48. В это же время обесточат дома возле площади Ленина (проспект Михаила Нагибина, 12/А, 12/3, улица Турмалиновская, 87/1) и в центре города: Черепахина, 33-91, 16-70; Катаева, 67-91, 46-70; 1-й переулок, 23-39, 24-40; 2-й переулок, 19-21; Приволжский, 30. Восстановить подачу электричества по этим адресам обещают не раньше 17:00.