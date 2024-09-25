Минобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы

Posted 25 сентября, 16:29
Published 25 сентября, 16:29
Modified 25 сентября, 16:31
Updated 25 сентября, 16:31
Количество предметов, которые сдают в рамках ЕГЭ, планируют увеличить. Документ собираются обсудить с привлечением широкой общественности. Если его одобрят все инстанции, то для поступления понадобятся баллы по четырем, а в некоторых случаях даже по пяти видам ЕГЭ.
Изменятся и конфигурации предметов. Вместо профильной математики технические вузы могут потребовать сдавать физику. А нар специальность «Фундаментальная и прикладная химия» понадобится не только русский язык и химия, но и некоторые из следующих предметов: физика, математика, информатика и биология.
Как сообщают «Новые известия», ряд новшеств вызвал опасения и у родителей, и у старшеклассников. Из списка практически пропало обществознание, которое было весьма популярным, а также иностранный язык. Вместо них — история, физика, химия, биология, информатика или география. Для школьников эти предметы не так привлекательны.
Новый приказ будет действовать только с 1 марта 2025 года. А правила приема в вузы обнародуют уже в январе. После этого в течение 10 дней школьники должны определиться, что они будут сдавать по ЕГЭ. Если с 1марта введут новые правила, ученики 11 классов попросту не успеют подготовиться.
Ранее стало известно, как пострадают от новых требований ЕГЭ донские вузы.