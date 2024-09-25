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Posted 25 сентября, 16:29

Published 25 сентября, 16:29

Modified 25 сентября, 16:31

Updated 25 сентября, 16:31

Минобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы

Минобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы

25 сентября 2024, 16:29
Фото: 1MI
Минобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы
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Обучение
В России Минобрнауки ввел новый рекомендуемый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Если эти правила примут, абитуриентам сложнее будет попасть на программы бакалавриата и специалитета, сообщают «Новые известия».

Количество предметов, которые сдают в рамках ЕГЭ, планируют увеличить. Документ собираются обсудить с привлечением широкой общественности. Если его одобрят все инстанции, то для поступления понадобятся баллы по четырем, а в некоторых случаях даже по пяти видам ЕГЭ.

Изменятся и конфигурации предметов. Вместо профильной математики технические вузы могут потребовать сдавать физику. А нар специальность «Фундаментальная и прикладная химия» понадобится не только русский язык и химия, но и некоторые из следующих предметов: физика, математика, информатика и биология.

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Как сообщают «Новые известия», ряд новшеств вызвал опасения и у родителей, и у старшеклассников. Из списка практически пропало обществознание, которое было весьма популярным, а также иностранный язык. Вместо них — история, физика, химия, биология, информатика или география. Для школьников эти предметы не так привлекательны.

Новый приказ будет действовать только с 1 марта 2025 года. А правила приема в вузы обнародуют уже в январе. После этого в течение 10 дней школьники должны определиться, что они будут сдавать по ЕГЭ. Если с 1марта введут новые правила, ученики 11 классов попросту не успеют подготовиться.

Ранее стало известно, как пострадают от новых требований ЕГЭ донские вузы.

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