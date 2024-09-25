Минобрнауки увеличивает число экзаменов для поступления в вузы

Новый приказ будет действовать только с 1 марта 2025 года. А правила приема в вузы обнародуют уже в январе. После этого в течение 10 дней школьники должны определиться, что они будут сдавать по ЕГЭ. Если с 1марта введут новые правила, ученики 11 классов попросту не успеют подготовиться.