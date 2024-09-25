Минтранс увеличит траты на ремонт дорог в Ростовской области до 30 млрд рублей

Из 15 миллиардов, выделенных на дороги в этом году, три миллиарда дали федеральные власти. На 2025–2026 год на дорожные работы в Ростовской области рассчитывают потратить 30 миллиардов рублей. По словам Виталия Кушнарёва, эти деньги в бюджете уже предусмотрены.