Минтранс увеличит траты на ремонт дорог в Ростовской области до 30 млрд рублей

Posted 25 сентября, 10:15
Published 25 сентября, 10:15
Modified 25 сентября, 10:17
Updated 25 сентября, 10:17
Из 15 миллиардов, выделенных на дороги в этом году, три миллиарда дали федеральные власти. На 2025–2026 год на дорожные работы в Ростовской области рассчитывают потратить 30 миллиардов рублей. По словам Виталия Кушнарёва, эти деньги в бюджете уже предусмотрены.
Часть средств пойдёт на завершение строительства Западной хорды. Потратится придётся и на возведение дорожных развязок. Отремонтировать в следующем году власти хотят дороги «Ростов — Волгодонск», «Миллерово — Вёшенская», «Ростов — Ставрополь».
«Это те дороги, которые имеют максимальную загрузку по движению и требуют особого внимания к себе», — объяснил министр транспорта региона.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 миллиона рублей.