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Posted 25 сентября, 10:15

Published 25 сентября, 10:15

Modified 25 сентября, 10:17

Updated 25 сентября, 10:17

Стало известно, сколько денег и на какие дороги Ростовской области потратят в 2025 г

Минтранс увеличит траты на ремонт дорог в Ростовской области до 30 млрд рублей

25 сентября 2024, 10:15
Фото: donland.ru
Стало известно, сколько денег и на какие дороги Ростовской области потратят в 2025 г
В 2024 году на ремонт и строительство дорог в Ростовской области выделяли 15 миллиардов рублей, напомнил в эфире «Дон 24» и «РБК Юг и Северный Кавказ» глава Минтранса региона Виталий Кушнарёв.

Из 15 миллиардов, выделенных на дороги в этом году, три миллиарда дали федеральные власти. На 2025–2026 год на дорожные работы в Ростовской области рассчитывают потратить 30 миллиардов рублей. По словам Виталия Кушнарёва, эти деньги в бюджете уже предусмотрены.

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Часть средств пойдёт на завершение строительства Западной хорды. Потратится придётся и на возведение дорожных развязок. Отремонтировать в следующем году власти хотят дороги «Ростов — Волгодонск», «Миллерово — Вёшенская», «Ростов — Ставрополь».

«Это те дороги, которые имеют максимальную загрузку по движению и требуют особого внимания к себе», — объяснил министр транспорта региона.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 миллиона рублей.

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