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Posted 25 сентября, 06:26

Published 25 сентября, 06:26

Modified 25 сентября, 06:28

Updated 25 сентября, 06:28

На въезде в Ростов 25 сентября парализовано движение из-за ДТП

На въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТП

25 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
На въезде в Ростов 25 сентября парализовано движение из-за ДТП
Огромный затор на Западном шоссе образовался около 09:00 мск. Десятки автомобилистов стоят в пробке между Батайском и Ростовом.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор тянется примерно от школы № 15 в Батайске до съезда к Восточному шоссе. Общая протяженность пробки составляет порядка четырех километров. Чтобы их проехать, потребуется почти полчаса.

Навигатор предлагает альтернативный путь, который будет быстрее на шесть минут. Водители могут свернуть на улицу Куйбышева, проехать через Батайск и вырулить прямо к Восточному шоссе.

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На въезде в Ростов 25 сентября парализовано движение из-за ДТПНа въезде в Ростов 25 сентября парализовано движение из-за ДТП
На въезде в Ростов 25 сентября парализовано движение из-за ДТП. Фото: Яндекс. Карты

По словам автомобилистов, движение парализовано из-за аварии. Там столкнулись четыре машины. В УГИБДД по Ростовской области информацию о ДТП пока не предоставили.

Ранее пробка появилась в донской столице после матча ФК «Ростов» с соперниками из Махачкалы. Вероятно, затор образовался из-за большого числа фанатов, которые примерно в одно время стали разъезжаться по домам.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Батайск#Пробка#Ростов#УГИБДД#Восточное шоссе#Затор
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