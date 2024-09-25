На въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТП

Posted 25 сентября, 06:26
Published 25 сентября, 06:26
Modified 25 сентября, 06:28
Updated 25 сентября, 06:28
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор тянется примерно от школы № 15 в Батайске до съезда к Восточному шоссе. Общая протяженность пробки составляет порядка четырех километров. Чтобы их проехать, потребуется почти полчаса.
Навигатор предлагает альтернативный путь, который будет быстрее на шесть минут. Водители могут свернуть на улицу Куйбышева, проехать через Батайск и вырулить прямо к Восточному шоссе.
По словам автомобилистов, движение парализовано из-за аварии. Там столкнулись четыре машины. В УГИБДД по Ростовской области информацию о ДТП пока не предоставили.
Ранее пробка появилась в донской столице после матча ФК «Ростов» с соперниками из Махачкалы. Вероятно, затор образовался из-за большого числа фанатов, которые примерно в одно время стали разъезжаться по домам.