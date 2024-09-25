Насколько может быть опасен для россиян новый китайский вирус WELV

Отечественные эпидемиологи утверждают, что опасности появления ортонайровируса в России пока нет. Вирус переносят определенные клещи, которые обитают только в конкретной местности. Переселиться в РФ насекомые не могут, так как у них нет способности перемещаться на такие расстояния.