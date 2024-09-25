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Posted 25 сентября, 19:00

Published 25 сентября, 19:00

Modified 25 сентября, 19:02

Updated 25 сентября, 19:02

Насколько может быть опасен для россиян новый китайский вирус WELV

Насколько может быть опасен для россиян новый китайский вирус WELV

25 сентября 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
В Китае начал распространяться новый, опасный для человека вирус WELV. Российские вирусологи пытаются понять, может ли заболевание в будущем захватить и нашу страну.

Как сообщает newia.ru, первый заболевший появился в КНР. Мужчина, которого укусил клещ, обратился в больницу с головной болью, жаром и тошнотой. Специалисты выявили у него незнакомый им ранее ортонайровирус. Заболевание обозначили как WELV — «вирус болотистых мест».

С наступлением сентября число случаев WELV в Китае увеличилось. Доктора предупреждают пациентов, что данное заболевание может иметь серьезные последствия для организма, так как поражает нервную систему.

Стоит ли россиянам опасаться WELV?

Отечественные эпидемиологи утверждают, что опасности появления ортонайровируса в России пока нет. Вирус переносят определенные клещи, которые обитают только в конкретной местности. Переселиться в РФ насекомые не могут, так как у них нет способности перемещаться на такие расстояния.

Однако существует версия, что инфицированные клещи могут попасть в Россию из-за активной китайско-российской торговли, то есть их могут ненамеренно ввезти с каким-либо товаром. Также не исключено, что клещи могут заразить животных или птиц, которые потом попадут на территорию Дальнего Востока.

На сегодняшний день Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека контролирует ситуацию, чтобы не допустить распространения заболевания в России. Пока случаев такого заражения в регионах не было зафиксировано. Но эксперты все же советуют россиянам оберегать себя от укусов клещей.

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