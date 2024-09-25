Насколько может быть опасен для россиян новый китайский вирус WELV

Posted 25 сентября, 19:00
Published 25 сентября, 19:00
Modified 25 сентября, 19:02
Updated 25 сентября, 19:02
Как сообщает newia.ru, первый заболевший появился в КНР. Мужчина, которого укусил клещ, обратился в больницу с головной болью, жаром и тошнотой. Специалисты выявили у него незнакомый им ранее ортонайровирус. Заболевание обозначили как WELV — «вирус болотистых мест».
С наступлением сентября число случаев WELV в Китае увеличилось. Доктора предупреждают пациентов, что данное заболевание может иметь серьезные последствия для организма, так как поражает нервную систему.
Отечественные эпидемиологи утверждают, что опасности появления ортонайровируса в России пока нет. Вирус переносят определенные клещи, которые обитают только в конкретной местности. Переселиться в РФ насекомые не могут, так как у них нет способности перемещаться на такие расстояния.
Однако существует версия, что инфицированные клещи могут попасть в Россию из-за активной китайско-российской торговли, то есть их могут ненамеренно ввезти с каким-либо товаром. Также не исключено, что клещи могут заразить животных или птиц, которые потом попадут на территорию Дальнего Востока.
На сегодняшний день Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека контролирует ситуацию, чтобы не допустить распространения заболевания в России. Пока случаев такого заражения в регионах не было зафиксировано. Но эксперты все же советуют россиянам оберегать себя от укусов клещей.