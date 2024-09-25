rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 10:23

Published 25 сентября, 10:23

Modified 25 сентября, 10:25

Updated 25 сентября, 10:25

Стало известно, за что арестовали замминистра спорта Ростовской области

Назван размер взятки, за которую задержали замминистра спорта Ростовской области

25 сентября 2024, 10:23
Фото: Минспорт Ростовской области
Стало известно, за что арестовали замминистра спорта Ростовской области

Замминистра спорта Ростовской области могли задержать за взятку в 80 тысяч

Появились подробности задержания заместителя министра спорта и физической культуры Ростовской области.

О задержании Светланы Гадаровой стало известно 25 сентября. Как сообщала RostovGazeta, это произошло пару дней назад, 23 сентября. После этого силовики пришли с обысками домой к госслужащей и на работу — вероятно, в здание регионального правительства.

Основанием для задержания стала статья 91 УПК РФ. Это значит, что Гадарову либо взяли с поличным, либо нашли улики против нее, либо кто-то сдал чиновницу.

Подозреваемого в попытке изнасилования девочки закрыли в СИЗО Ростовской области
Узнать подробнее

Замминистра региона подозревают в коррупционном преступлении. По информации Ленинского районного суда Ростова, речь идет о взятке в размере 80 тысяч рублей. Эти деньги с сентября по декабрь 2023 года передавал якобы супруг начальницы компании, которая хотела получить госконтракт от министерства. За эту сумму чиновница обеспечила компании победу и помогла с приемкой выполненной работы.

Теперь Светлане Гадаровой вменяют ч.2 ст. 290 УК РФ: «Получение взятки должностным лицом». Если госслужащая пойдет под суд, ей может грозить до шести лет реального срока.

Информация о размере о факте и размере взятки официально не подтверждена и будет уточняться.

Читайте также:
Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупцииПолитолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской областиВККС разрешила возбудить дело на экс-судью в Ростовской области Сергея Шама
#Евгения Волкова#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Коррупция#Задержание#Уголовное преступление
Подпишитесь
Популярное