Назван размер взятки, за которую задержали замминистра спорта Ростовской области

Posted 25 сентября, 10:23
Published 25 сентября, 10:23
Modified 25 сентября, 10:25
Updated 25 сентября, 10:25
О задержании Светланы Гадаровой стало известно 25 сентября. Как сообщала RostovGazeta, это произошло пару дней назад, 23 сентября. После этого силовики пришли с обысками домой к госслужащей и на работу — вероятно, в здание регионального правительства.
Основанием для задержания стала статья 91 УПК РФ. Это значит, что Гадарову либо взяли с поличным, либо нашли улики против нее, либо кто-то сдал чиновницу.
Замминистра региона подозревают в коррупционном преступлении. По информации Ленинского районного суда Ростова, речь идет о взятке в размере 80 тысяч рублей. Эти деньги с сентября по декабрь 2023 года передавал якобы супруг начальницы компании, которая хотела получить госконтракт от министерства. За эту сумму чиновница обеспечила компании победу и помогла с приемкой выполненной работы.
Теперь Светлане Гадаровой вменяют ч.2 ст. 290 УК РФ: «Получение взятки должностным лицом». Если госслужащая пойдет под суд, ей может грозить до шести лет реального срока.
Информация о размере о факте и размере взятки официально не подтверждена и будет уточняться.