Назван размер взятки, за которую задержали замминистра спорта Ростовской области

Замминистра региона подозревают в коррупционном преступлении. По информации Ленинского районного суда Ростова, речь идет о взятке в размере 80 тысяч рублей. Эти деньги с сентября по декабрь 2023 года передавал якобы супруг начальницы компании, которая хотела получить госконтракт от министерства. За эту сумму чиновница обеспечила компании победу и помогла с приемкой выполненной работы.