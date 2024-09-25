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Posted 25 сентября, 07:10

Published 25 сентября, 07:10

Modified 25 сентября, 07:12

Updated 25 сентября, 07:12

Общественник Махмудов призвал вернуть профсоюзы на предприятия Ростовской области

Общественник Махмудов призвал вернуть профсоюзы в Ростовской области

25 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Общественник Махмудов призвал вернуть профсоюзы на предприятия Ростовской области
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Эксклюзив
Представитель общественной организации Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta о необходимости вернуть профсоюзы для защиты прав работников на предприятиях Ростовской области.

В Госдуме сразу в двух чтениях приняли законопроект, обязывающий работодателей выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы.

«Для работников, думаю, это будет и неплохо. Но говорить о том, что это какая-то уникальная норма, я бы не стал», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник делится мнением, что важно защищать права работников. А для этого, по словам эксперта, в первую очередь, необходимо возрождать профсоюзы. Причем мнение профсоюзов должно стать обязательным для руководителей предприятий.

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«Сейчас в нашем трудовом законодательстве профсоюз отодвинут на второй план. По факту, профсоюзы занимаются только тем, что собирают деньги на новогодние подарки и может быть, предоставят путевку со скидкой, не более того. А во многих странах, в том числе и капиталистических, профсоюз направлен на защиту прав работников. Поэтому возврат профсоюзов мог бы стать более эффективной мерой», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей.

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