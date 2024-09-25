Общественник Махмудов призвал вернуть профсоюзы в Ростовской области

Posted 25 сентября, 07:10
Published 25 сентября, 07:10
Modified 25 сентября, 07:12
Updated 25 сентября, 07:12
В Госдуме сразу в двух чтениях приняли законопроект, обязывающий работодателей выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы.
«Для работников, думаю, это будет и неплохо. Но говорить о том, что это какая-то уникальная норма, я бы не стал», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник делится мнением, что важно защищать права работников. А для этого, по словам эксперта, в первую очередь, необходимо возрождать профсоюзы. Причем мнение профсоюзов должно стать обязательным для руководителей предприятий.
«Сейчас в нашем трудовом законодательстве профсоюз отодвинут на второй план. По факту, профсоюзы занимаются только тем, что собирают деньги на новогодние подарки и может быть, предоставят путевку со скидкой, не более того. А во многих странах, в том числе и капиталистических, профсоюз направлен на защиту прав работников. Поэтому возврат профсоюзов мог бы стать более эффективной мерой», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей.