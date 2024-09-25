Очень контагиозный: врач предупредил об опасности штамма коронавируса XEC в Ростове

Posted 25 сентября, 07:58
Published 25 сентября, 07:58
Modified 25 сентября, 08:00
Updated 25 сентября, 08:00
Напомним, что в Ростовской области зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса XEC.
По словам медиков, опасность выявленного штамма XEC заключается в его высокой контагиозности. Симптомы XEC схожи с предыдущими омикронами COVID-19, в том числе и с FliRT.
Врачи отмечают, что вероятность не заразиться XEC при контакте с инфицированным крайне мала. Но, по мнению медиков, этот вирус не представляет опасности для ростовчан.
«За годы коронавируса у нас сформировался иммунитет. Сейчас начался эпидсезон, и тяжелых больных больше не стало — эпидемическую ситуацию коронавирус не изменил. Но вирусы ОРВИ начинают активизироваться, поскольку иммунитет ростовчан ослаблен длительной летней инсоляцией и холодом, который сегодня ощущается утром и вечером», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Однако, как уточняет доктор, коронавирусные пневмонии сегодня встречаются очень редко. Хотя единичные случаи есть.
«Фиксация вируса в легких, как правило, наблюдается у ослабленных и пожилых людей. Молодой, активный и ведущий здоровый образ жизни человек не может заболеть коронавирусной пневмонией. Поэтому, на мой взгляд, никакой опасности выявление нового штамма XEC не представляет. Эпидемии мы не ждем», — делится мнением собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в осеннем эпидсезоне 2024 года врачи не исключают появление тяжелых форм гриппа.