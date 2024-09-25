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Posted 25 сентября, 07:58

Published 25 сентября, 07:58

Modified 25 сентября, 08:00

Updated 25 сентября, 08:00

Врач рассказал, чем грозит появление штамма коронавируса XEC в Ростовской области

Очень контагиозный: врач предупредил об опасности штамма коронавируса XEC в Ростове

25 сентября 2024, 07:58
Фото: Unsplash
Врач рассказал, чем грозит появление штамма коронавируса XEC в Ростовской области

Врач сообщил, чем грозит появление штамма коронавируса XEC в Ростовской области

Сюжет
Коронавирус
Новый штамм коронавируса XEC — это разновидность омикрона. Если простая ОРВИ начинает и заканчивается в течение 5-7 дней, то вирус XEC может жить в организме до двух недель. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из клиник Ростова.

Напомним, что в Ростовской области зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса XEC.

По словам медиков, опасность выявленного штамма XEC заключается в его высокой контагиозности. Симптомы XEC схожи с предыдущими омикронами COVID-19, в том числе и с FliRT.

Врачи отмечают, что вероятность не заразиться XEC при контакте с инфицированным крайне мала. Но, по мнению медиков, этот вирус не представляет опасности для ростовчан.

«За годы коронавируса у нас сформировался иммунитет. Сейчас начался эпидсезон, и тяжелых больных больше не стало — эпидемическую ситуацию коронавирус не изменил. Но вирусы ОРВИ начинают активизироваться, поскольку иммунитет ростовчан ослаблен длительной летней инсоляцией и холодом, который сегодня ощущается утром и вечером», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
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Однако, как уточняет доктор, коронавирусные пневмонии сегодня встречаются очень редко. Хотя единичные случаи есть.

«Фиксация вируса в легких, как правило, наблюдается у ослабленных и пожилых людей. Молодой, активный и ведущий здоровый образ жизни человек не может заболеть коронавирусной пневмонией. Поэтому, на мой взгляд, никакой опасности выявление нового штамма XEC не представляет. Эпидемии мы не ждем», — делится мнением собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в осеннем эпидсезоне 2024 года врачи не исключают появление тяжелых форм гриппа.

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