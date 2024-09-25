Очень контагиозный: врач предупредил об опасности штамма коронавируса XEC в Ростове

Врач сообщил, чем грозит появление штамма коронавируса XEC в Ростовской области

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Новый штамм коронавируса XEC — это разновидность омикрона. Если простая ОРВИ начинает и заканчивается в течение 5-7 дней, то вирус XEC может жить в организме до двух недель. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из клиник Ростова.