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Posted 25 сентября, 04:15

Published 25 сентября, 04:15

Modified 25 сентября, 04:15

Updated 25 сентября, 04:15

Половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными

Половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными

25 сентября 2024, 04:15
Фото: 1MI
Половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными
В Ростовской области половина жилплощади в новостройках остается без владельцев. Информация о положении дел на рынке недвижимости в ЮФО размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.

По данным на конец августа, в Ростовской области возводят жилье общей площадью порядка 3,6 тысячи квадратных метров. Из них выкуплено всего 1,3 тысячи (35%). Продажа квартир на площади 500 квадратных метров (15%) пока не стартовала. А вот 1,8 тысячи «квадратов» (50%) остаются непроданными.

Похожая ситуация в соседнем Краснодарском крае. Там из 8,3 тысячи квадратных метров продано только 2,3 тысячи (27%). Почти 4 тысячи «квадратов» ждут своих хозяев, а на 2 тысячи продажи еще не открыты.

Покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров
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Всего в Южном федеральном округе насчитывается порядка 15,8 тысячи квадратных метров жилья в новостройках. При этом продано только 4,8 тысячи «квадратов». Число непроданных составляет 7,5 тысячи квадратных метров, а 3,5 тысячи еще не поступили в продажу.

Пока города застраивают новыми многоэтажками, старые многоквартирные дома признают аварийными и готовят к сносу.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Новостройки#Рынок недвижимости#Южный федеральный округ#Продажи квартир
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