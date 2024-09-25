Половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными

Posted 25 сентября, 04:15
Published 25 сентября, 04:15
Modified 25 сентября, 04:15
Updated 25 сентября, 04:15
По данным на конец августа, в Ростовской области возводят жилье общей площадью порядка 3,6 тысячи квадратных метров. Из них выкуплено всего 1,3 тысячи (35%). Продажа квартир на площади 500 квадратных метров (15%) пока не стартовала. А вот 1,8 тысячи «квадратов» (50%) остаются непроданными.
Похожая ситуация в соседнем Краснодарском крае. Там из 8,3 тысячи квадратных метров продано только 2,3 тысячи (27%). Почти 4 тысячи «квадратов» ждут своих хозяев, а на 2 тысячи продажи еще не открыты.
Всего в Южном федеральном округе насчитывается порядка 15,8 тысячи квадратных метров жилья в новостройках. При этом продано только 4,8 тысячи «квадратов». Число непроданных составляет 7,5 тысячи квадратных метров, а 3,5 тысячи еще не поступили в продажу.
Пока города застраивают новыми многоэтажками, старые многоквартирные дома признают аварийными и готовят к сносу.