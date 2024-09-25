Половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными

По данным на конец августа, в Ростовской области возводят жилье общей площадью порядка 3,6 тысячи квадратных метров. Из них выкуплено всего 1,3 тысячи (35%). Продажа квартир на площади 500 квадратных метров (15%) пока не стартовала. А вот 1,8 тысячи «квадратов» (50%) остаются непроданными.