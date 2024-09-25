Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге

Posted 25 сентября, 12:56
Published 25 сентября, 12:56
Modified 25 сентября, 13:14
Updated 25 сентября, 13:14
Силовики нагрянули с обысками в следственный отдел Таганрога СУ СКР по Ростовской области в связи задержанием начальника. Роман Багмут оказался в наручниках в качестве подозреваемого в коррупции. По предварительной информации, главный следователь таганрогского отдела получил порядка двух миллионов рублей от застройщика. За что ему передали деньги, не уточняется.
Кадры с места задержания опубликованы в telegram-канале Don Mash. На видео задержанный сидит на ступеньках лестницы. Вероятно, в подъезде собственного дома. Половину лица закрывает черная маска.
Во время обысков у сотрудников СК, которое возглавляет Багмут, забрали технику.
Ранее стало известно о задержании и аресте замминистра региона по спорту и физкультуре Светланы Гадаровой.