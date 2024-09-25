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Posted 25 сентября, 12:56

Published 25 сентября, 12:56

Modified 25 сентября, 13:14

Updated 25 сентября, 13:14

Появилось видео задержания начальника отдела Следкома в Таганроге

Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге

25 сентября 2024, 12:56
Фото: Яндекс. Карты
Появилось видео задержания начальника отдела Следкома в Таганроге
В таганрогском отделе СУ СК России по Ростовской области проводят обыски. Кадры задержания его начальника появились в telegram-каналах 25 сентября.

Силовики нагрянули с обысками в следственный отдел Таганрога СУ СКР по Ростовской области в связи задержанием начальника. Роман Багмут оказался в наручниках в качестве подозреваемого в коррупции. По предварительной информации, главный следователь таганрогского отдела получил порядка двух миллионов рублей от застройщика. За что ему передали деньги, не уточняется.

Кадры с места задержания опубликованы в telegram-канале Don Mash. На видео задержанный сидит на ступеньках лестницы. Вероятно, в подъезде собственного дома. Половину лица закрывает черная маска.

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Видео: ТГ don_mash.

Во время обысков у сотрудников СК, которое возглавляет Багмут, забрали технику.

Ранее стало известно о задержании и аресте замминистра региона по спорту и физкультуре Светланы Гадаровой.

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