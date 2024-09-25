Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге

Силовики нагрянули с обысками в следственный отдел Таганрога СУ СКР по Ростовской области в связи задержанием начальника. Роман Багмут оказался в наручниках в качестве подозреваемого в коррупции. По предварительной информации, главный следователь таганрогского отдела получил порядка двух миллионов рублей от застройщика. За что ему передали деньги, не уточняется.