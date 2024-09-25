Президент России рассказал, что может стать поводом для ответного ядерного удара

Posted 25 сентября, 18:52
Published 25 сентября, 18:52
Modified 25 сентября, 19:02
Updated 25 сентября, 19:02
Владимир Путин отметил, что из-за динамично меняющейся военно-политической международной обстановки необходимо учитывать новые источники военных угроз и рисков — не только для Российской Федерации, но и для ее союзников. Поэтому теперь добавились новые пункты касательно условий перехода нашей страны к возможному применению ядерного оружия.
Поводом для гипотетического ответного ядерного удара может стать критическая угроза суверенитету России даже обычным оружием; агрессия против Белоруссии как участника союзного государства; массированный старт в сторону РФ различных летательных аппаратов и другие причины.
— Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, — уточнил российский президент Владимир Путин.
Ранее RostovGazeta рассказывала, можно ли уничтожить всю Землю одной ядерной бомбой.
А несколько месяцев назад МЧС России предложило создать блок-модульные убежища, рассчитанные на воздействие различного оружия — не только ядерного, но и химического, и биологического. Подобные убежища могут появиться по всей стране, включая Ростовскую область.