Президент России рассказал, что может стать поводом для ответного ядерного удара

Владимир Путин отметил, что из-за динамично меняющейся военно-политической международной обстановки необходимо учитывать новые источники военных угроз и рисков — не только для Российской Федерации, но и для ее союзников. Поэтому теперь добавились новые пункты касательно условий перехода нашей страны к возможному применению ядерного оружия.