ПЦБК исполнилось 65 лет с момента основания

Например, студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» организовали химическое шоу с использованием различных реактивов, а ученики школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с системой автоматического штрихкодирования. Также на площадке «Суперпогрузчик» были показаны виртуозные навыки управления автопогрузчиком.