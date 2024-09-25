ПЦБК исполнилось 65 лет с момента основания

Posted 25 сентября 2024, 18:10
Published 25 сентября 2024, 18:10
Modified 25 сентября 2024, 18:10
Updated 25 сентября 2024, 18:10
На стадионе «Бумажник» в микрорайоне Бумкомбинат состоялся праздник для сотрудников ПЦБК. Его участниками стали работники предприятия, ветераны отрасли, студенты профильных вузов и другие гости, сообщили в пресс-службе.
В рамках праздника специалисты ПЦБК продемонстрировали свои профессиональные навыки на 10 тематических площадках. Об этом пишет properm.
Например, студенты политехнического университета на площадке «Суперхимик» организовали химическое шоу с использованием различных реактивов, а ученики школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с системой автоматического штрихкодирования. Также на площадке «Суперпогрузчик» были показаны виртуозные навыки управления автопогрузчиком.