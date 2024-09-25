Ростовский митрополит Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик

Posted 25 сентября, 11:21
Published 25 сентября, 11:21
Modified 25 сентября, 11:23
Updated 25 сентября, 11:23
В ходе передачи «Сугубо личное» глава Донской митрополии ответил на ряд вопросов. Один из них — о том, как поступить, если нашел чей-то крестик.
Меркурий отметил, что в зависимости от ситуации могут быть разные решения. И лучше всего рассмотреть индивидуальный случай со священником. Вот некоторые из предложенных вариантов:
— Принесите его в храм, отдайте в храм, или положите у себя около божницы. А если вы видите, что он попорчен, или не нужен вам, есть такая традиция: опустить этот крест в воду проточную, в место непопираемое, — поделился архиерей РПЦ.
Самое главное в таком случае — не пытаться избавиться от креста, не выбрасывать его. Сохранить к нему доброе отношение, отметил Меркурий.
Ранее духовный наставник объяснил, что делать при потере крестика. По словам Меркурия, в первую очередь нужно исповедаться. Подробнее — в материале RostovGazeta.