Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове

Posted 25 сентября, 07:09
Published 25 сентября, 07:09
Modified 25 сентября, 07:11
Updated 25 сентября, 07:11
Ближайшие осадки ожидаются 2 октября. Небольшой дождь пройдет в дневное время. На улице похолодает до +16 утром, а днем воздух прогреется до +23. Однако по ощущениям будет казаться, что столбик термометра поднялся не выше +19 градусов. К вечеру температура опустится до +21, а к ночи — до +18.
Ветер восточного и юго-восточного направления достигнет скорости 5-6 метров в секунду. К вечеру он стихнет до 2-3 метров в секунду. В течение суток прогнозируют пасмурную погоду. Она сохранится и на следующий день, хотя ливня уже не будет.
В начале октября осадков будет немного, но с середины месяца ожидаются затяжные дожди. Подробнее о погоде в октябре в Ростове и области — в материале RostovGazeta.