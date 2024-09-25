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Posted 25 сентября, 07:09

Published 25 сентября, 07:09

Modified 25 сентября, 07:11

Updated 25 сентября, 07:11

Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове

Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове

25 сентября 2024, 07:09
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове
Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону. Актуальный прогноз на конец сентября — начало октября размещен на платформе «Яндекс. Погода».

Ближайшие осадки ожидаются 2 октября. Небольшой дождь пройдет в дневное время. На улице похолодает до +16 утром, а днем воздух прогреется до +23. Однако по ощущениям будет казаться, что столбик термометра поднялся не выше +19 градусов. К вечеру температура опустится до +21, а к ночи — до +18.

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Ветер восточного и юго-восточного направления достигнет скорости 5-6 метров в секунду. К вечеру он стихнет до 2-3 метров в секунду. В течение суток прогнозируют пасмурную погоду. Она сохранится и на следующий день, хотя ливня уже не будет.

В начале октября осадков будет немного, но с середины месяца ожидаются затяжные дожди. Подробнее о погоде в октябре в Ростове и области — в материале RostovGazeta.

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