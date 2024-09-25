Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове

Ближайшие осадки ожидаются 2 октября. Небольшой дождь пройдет в дневное время. На улице похолодает до +16 утром, а днем воздух прогреется до +23. Однако по ощущениям будет казаться, что столбик термометра поднялся не выше +19 градусов. К вечеру температура опустится до +21, а к ночи — до +18.