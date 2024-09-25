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Posted 25 сентября, 13:21

Published 25 сентября, 13:21

Modified 25 сентября, 16:29

Updated 25 сентября, 16:29

Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк

Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк

25 сентября 2024, 13:21
Фото: МЧС. для иллюстрации
Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк
В telegram-каналах стала появляться информация о том, что склад в городе Таганроге Ростовской области поразил российский беспилотник, который вышел из-под контроля. Действительно ли это было так, выяснила RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Днем 24 сентября дрон атаковал склад лесоматериалов в Таганроге. Из-за удара в промзоне произошел крупный пожар.

По мнению некоторых telegram-каналов, упавший на склад в Таганроге беспилотник — «Орион» (или «Иноходец»). Однако из открытых данных следует, что размах крыльев такого БПЛА превышает 16 метров, а длина составляет около восьми метров. Попавший в кадр аппарат, упавший в промзоне приморского города, примерно вдвое меньше.

Кроме того, на снимках «Ориона» в интернете его форма корпуса и киля отличается от той, что видно на видео. Российский дрон менее вытянутый. Если судить о расположении винта, то у отечественного аппарата он находится сзади, тогда как на упавшем — в передней части.

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Видео: Тг-канал don_mash.

А самый главный факт, опровергающий сообщения в telegram-каналах, — это отсутствие взрывчатки в «Орионе». Этот дрон используют для разведки и противопожарной безопасности, доставки грузов в труднодоступные районы. А упавший БПЛА, вероятно, был дроном-камикадзе.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, насколько правдивы сообщения в мессенджерах об отравленной бутилированной воде.

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