Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк

Кроме того, на снимках «Ориона» в интернете его форма корпуса и киля отличается от той, что видно на видео. Российский дрон менее вытянутый. Если судить о расположении винта, то у отечественного аппарата он находится сзади, тогда как на упавшем — в передней части.