Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк

Posted 25 сентября, 13:21
Published 25 сентября, 13:21
Modified 25 сентября, 16:29
Updated 25 сентября, 16:29
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Днем 24 сентября дрон атаковал склад лесоматериалов в Таганроге. Из-за удара в промзоне произошел крупный пожар.
По мнению некоторых telegram-каналов, упавший на склад в Таганроге беспилотник — «Орион» (или «Иноходец»). Однако из открытых данных следует, что размах крыльев такого БПЛА превышает 16 метров, а длина составляет около восьми метров. Попавший в кадр аппарат, упавший в промзоне приморского города, примерно вдвое меньше.
Кроме того, на снимках «Ориона» в интернете его форма корпуса и киля отличается от той, что видно на видео. Российский дрон менее вытянутый. Если судить о расположении винта, то у отечественного аппарата он находится сзади, тогда как на упавшем — в передней части.
А самый главный факт, опровергающий сообщения в telegram-каналах, — это отсутствие взрывчатки в «Орионе». Этот дрон используют для разведки и противопожарной безопасности, доставки грузов в труднодоступные районы. А упавший БПЛА, вероятно, был дроном-камикадзе.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, насколько правдивы сообщения в мессенджерах об отравленной бутилированной воде.