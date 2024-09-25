rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 05:31

Published 25 сентября, 05:31

Modified 25 сентября, 05:34

Updated 25 сентября, 05:34

Роспотребнадзор выявил новый штамм COVID-19 в Ростовской области

Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области

25 сентября 2024, 05:31
Фото: 1MI
Роспотребнадзор выявил новый штамм COVID-19 в Ростовской области
Новый штамм COVID-19 подхватил один из жителей Ростовской области. Всего заболевание XEC (так назвали этот вариант коронавируса) зафиксировали всего у двух россиян.

Помимо жителя Ростовской области, XEC обнаружили у пациента из Уфы (столица Республики Башкортостан). По данным Роспотребнадзора, новый штамм представляет собой рекомбинат двух подвариантов омикрона — FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. В целом у них даже схожие симптомы: лихорадка, кашель и боль в горле, слабость в теле и головная боль, насморк. Среди прочих может быть потеря аппетита и обоняния, усталость.

Впервые XEC зафиксировали в Германии несколько месяцев назад, в июне 2024-го. С тех пор опасный вирус распространился еще в нескольких странах. Теперь он дошел и до России. Специалисты следят за эпидситуацией в постоянном режиме.

У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
Узнать подробнее

Чтобы избежать заражения, рекомендуется чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, не контактировать с заболевшими. Если чувствуете недомогание, обратитесь к врачу. Это особенно важно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями — они особенно тяжело переносят болезнь.

Ранее стало известно, что в некоторых муниципалитетах Ростовской области ввели масочный режим. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В Ростовской области зафиксирован первый случай листериозаБольше двух месяцев многодетная ростовчанка не может записать ребенка к врачу«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Covid-19#Роспотребнадзор#Врач#Гигиена#Симптомы#Омикрон#Уфа#Хронические заболевания#Эпидситуация
Подпишитесь
Популярное