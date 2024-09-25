Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области

Posted 25 сентября, 05:31
Published 25 сентября, 05:31
Modified 25 сентября, 05:34
Updated 25 сентября, 05:34
Помимо жителя Ростовской области, XEC обнаружили у пациента из Уфы (столица Республики Башкортостан). По данным Роспотребнадзора, новый штамм представляет собой рекомбинат двух подвариантов омикрона — FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. В целом у них даже схожие симптомы: лихорадка, кашель и боль в горле, слабость в теле и головная боль, насморк. Среди прочих может быть потеря аппетита и обоняния, усталость.
Впервые XEC зафиксировали в Германии несколько месяцев назад, в июне 2024-го. С тех пор опасный вирус распространился еще в нескольких странах. Теперь он дошел и до России. Специалисты следят за эпидситуацией в постоянном режиме.
Чтобы избежать заражения, рекомендуется чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, не контактировать с заболевшими. Если чувствуете недомогание, обратитесь к врачу. Это особенно важно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями — они особенно тяжело переносят болезнь.
Ранее стало известно, что в некоторых муниципалитетах Ростовской области ввели масочный режим. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.