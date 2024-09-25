Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области

Помимо жителя Ростовской области, XEC обнаружили у пациента из Уфы (столица Республики Башкортостан). По данным Роспотребнадзора, новый штамм представляет собой рекомбинат двух подвариантов омикрона — FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. В целом у них даже схожие симптомы: лихорадка, кашель и боль в горле, слабость в теле и головная боль, насморк. Среди прочих может быть потеря аппетита и обоняния, усталость.