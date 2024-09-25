rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 06:43

Published 25 сентября, 06:43

Modified 25 сентября, 06:45

Updated 25 сентября, 06:45

Сотню госслужащих накажут в Ростовской области после проверок на коррупцию

Сотню чиновников накажут в Ростовской области после проверок на коррупцию

25 сентября 2024, 06:43
Фото: 1MI
Сотню госслужащих накажут в Ростовской области после проверок на коррупцию
Меры ответственности могут применить к сотни госслужащих, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщили в правительстве Ростовской области.

Власти отчитались о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Там рассмотрели материалы проверок в отношении 29 человек, замещающих муниципальные должности и должности глав администраций по контракту.

В управлении по противодействию коррупции заверяют, что в этом году инициировали 117 проверок госслужащих. Они изучили достоверность и полноту их сведений о доходах и контроле за расходами. Из этих 117 проверок завершены уже 107.

«По фактам выявленных нарушений рекомендованы конкретные меры ответственности в отношении 100 лиц: 23 замечания, четыре выговора, 70 предупреждений, один запрет занимать должность в представительном органе муниципального образования, две инициативы об удалении в отставку глав муниципальных образований», — заявили в управлении по противодействию коррупции.

Чиновница с купленным дипломом пыталась защищать Волгодонск от коррупции
Узнать подробнее

Накануне прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на несоблюдение антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство заявило, что направило в профильное управление в 2023–2024 годах десятки представлений. Но чиновники не организовали по ним ни одной проверки, а виновники не были привлечены к ответственности.

Читайте также:
Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупциюЭкс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делуЧиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Последние новости Ростова на сегодня#Коррупция в Ростовской области#Василий Голубев#Антикоррупционное законодательство
Подпишитесь
Популярное