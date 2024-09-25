Сотню чиновников накажут в Ростовской области после проверок на коррупцию

Posted 25 сентября, 06:43
Published 25 сентября, 06:43
Modified 25 сентября, 06:45
Updated 25 сентября, 06:45
Власти отчитались о заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Там рассмотрели материалы проверок в отношении 29 человек, замещающих муниципальные должности и должности глав администраций по контракту.
В управлении по противодействию коррупции заверяют, что в этом году инициировали 117 проверок госслужащих. Они изучили достоверность и полноту их сведений о доходах и контроле за расходами. Из этих 117 проверок завершены уже 107.
«По фактам выявленных нарушений рекомендованы конкретные меры ответственности в отношении 100 лиц: 23 замечания, четыре выговора, 70 предупреждений, один запрет занимать должность в представительном органе муниципального образования, две инициативы об удалении в отставку глав муниципальных образований», — заявили в управлении по противодействию коррупции.
Накануне прокуратура Ростовской области указала губернатору Василию Голубеву на несоблюдение антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство заявило, что направило в профильное управление в 2023–2024 годах десятки представлений. Но чиновники не организовали по ним ни одной проверки, а виновники не были привлечены к ответственности.