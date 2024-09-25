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Posted 25 сентября, 11:28

Published 25 сентября, 11:28

Modified 25 сентября, 11:30

Updated 25 сентября, 11:30

Спасатели указали, как водителям и пешеходам в Ростове вести себя при атаке БПЛА

Спасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА

25 сентября 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Спасатели указали, как водителям и пешеходам в Ростове вести себя при атаке БПЛА
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В случае воздушной опасности важно как можно скорее найти укрытие, напомнили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Спасатели отметили, что воздушные атаки ВСУ на Ростовскую область не прекращаются. В управлении вспомнили о недавнем отражении силами ПВО атаки беспилотников на Каменск. Тогда из-за обломков дронов произошёл пожар. Никто из жителей не пострадал.

Грохот от сбитого беспилотника над Каменском было слышно в Ростове
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«С учётом складывающейся обстановки просим жителей города придерживаться порядка действий при угрозе внезапной атаки БПЛА или ракетной опасности», — говорится в сообщении управления.

Так, если человек находится в здании во время атаки дронов, ему нужно по лестнице спуститься в подвал или паркинг. В квартире или доме лучше укрыться в месте без окон, между несущих стен.

Пешеходам на улице после объявления воздушной угрозы необходимо срочно проследовать в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Водители должны покинуть авто и также найти укрытие.

В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что проверят сирены оповещения в Ростове 2 октября.

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