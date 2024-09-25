Спасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА

Posted 25 сентября, 11:28
Published 25 сентября, 11:28
Modified 25 сентября, 11:30
Updated 25 сентября, 11:30
Спасатели отметили, что воздушные атаки ВСУ на Ростовскую область не прекращаются. В управлении вспомнили о недавнем отражении силами ПВО атаки беспилотников на Каменск. Тогда из-за обломков дронов произошёл пожар. Никто из жителей не пострадал.
«С учётом складывающейся обстановки просим жителей города придерживаться порядка действий при угрозе внезапной атаки БПЛА или ракетной опасности», — говорится в сообщении управления.
Так, если человек находится в здании во время атаки дронов, ему нужно по лестнице спуститься в подвал или паркинг. В квартире или доме лучше укрыться в месте без окон, между несущих стен.
Пешеходам на улице после объявления воздушной угрозы необходимо срочно проследовать в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Водители должны покинуть авто и также найти укрытие.
В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что проверят сирены оповещения в Ростове 2 октября.