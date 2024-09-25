Стало известно, как избежать анемии с помощью продуктов

Как сообщает Newia.ru, повысить гемоглобин можно с помощью продуктов, насыщенных железом. К ним относятся говядина и другое красное мясо, печень, гречка, яйца, бобовые, гранат, сухофрукты и овсянка. Также поможет витамин С — в цитрусовых, киви, брокколи, шиповнике и болгарском перце. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек: курение и алкоголь снижают усвоение железа, — и заняться спортом.