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Posted 25 сентября, 09:51

Published 25 сентября, 09:51

Modified 25 сентября, 09:53

Updated 25 сентября, 09:53

Стало известно, как избежать анемии с помощью продуктов

Стало известно, как избежать анемии с помощью продуктов

25 сентября 2024, 09:51
Фото: Unsplash
Стало известно, как избежать анемии с помощью продуктов
Стало известно, какие продукты помогают повысить уровень гемоглобина в крови и избежать анемии, пишет Newia.ru.

Анемия — опасное заболевание, связанное с понижением гемоглобина. Оно вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Основные симптомы: головокружения, усталость и слабость, бледная кожа, одышка, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, потеря концентрации внимания и ломкость ногтей и волос.

Гемоглобин может снизиться по самым разным причинам: и от недостатка железа или витаминов, и от хронических заболеваний, и от кровопотерь (в том числе при менструации), и от инфекционных или онкологических болезней заболеваний.

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Как сообщает Newia.ru, повысить гемоглобин можно с помощью продуктов, насыщенных железом. К ним относятся говядина и другое красное мясо, печень, гречка, яйца, бобовые, гранат, сухофрукты и овсянка. Также поможет витамин С — в цитрусовых, киви, брокколи, шиповнике и болгарском перце. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек: курение и алкоголь снижают усвоение железа, — и заняться спортом.

Ранее психолог рассказал, как опасные паблики влияют на детей.

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#Евгения Волкова#Общество#Спорт#Здоровье#Продукты#Алкоголь#Питание#Курение#Гемоглобин#Анемия
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