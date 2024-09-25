Стало известно, как избежать анемии с помощью продуктов

Posted 25 сентября, 09:51
Published 25 сентября, 09:51
Modified 25 сентября, 09:53
Updated 25 сентября, 09:53
Анемия — опасное заболевание, связанное с понижением гемоглобина. Оно вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Основные симптомы: головокружения, усталость и слабость, бледная кожа, одышка, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, потеря концентрации внимания и ломкость ногтей и волос.
Гемоглобин может снизиться по самым разным причинам: и от недостатка железа или витаминов, и от хронических заболеваний, и от кровопотерь (в том числе при менструации), и от инфекционных или онкологических болезней заболеваний.
Как сообщает Newia.ru, повысить гемоглобин можно с помощью продуктов, насыщенных железом. К ним относятся говядина и другое красное мясо, печень, гречка, яйца, бобовые, гранат, сухофрукты и овсянка. Также поможет витамин С — в цитрусовых, киви, брокколи, шиповнике и болгарском перце. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек: курение и алкоголь снижают усвоение железа, — и заняться спортом.
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