Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова

Posted 25 сентября, 06:02
Published 25 сентября, 06:02
Modified 25 сентября, 06:04
Updated 25 сентября, 06:04
Происшествие случилось накануне вечером, 24 сентября. Буксир находился недалеко от центральной набережной. В какой-то момент он навалился на понтонную часть ресторана — летняя веранда держалась на плаву. Тяжелое судно повредило деревянную обшивку. Сам буксир тоже получил «травмы»: содрал краску на кормовой части.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли следователи, которые осмотрели место происшествия. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.
Как сообщала RostovGazeta, с начала года в Ростовской области зафиксировали не меньше шести аварий на воде. Некоторые из них привели к гибели людей. От полученных травм при столкновении маломерных судов скончались два человека.