rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 06:02

Published 25 сентября, 06:02

Modified 25 сентября, 06:04

Updated 25 сентября, 06:04

Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова

Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова

25 сентября 2024, 06:02
Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова
Водный буксир повредил летнюю веранду ресторана, навалившись на нее. Об инциденте на ростовской набережной 25 сентября сообщили в Западном МСУТ Следкома России.

Происшествие случилось накануне вечером, 24 сентября. Буксир находился недалеко от центральной набережной. В какой-то момент он навалился на понтонную часть ресторана — летняя веранда держалась на плаву. Тяжелое судно повредило деревянную обшивку. Сам буксир тоже получил «травмы»: содрал краску на кормовой части.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли следователи, которые осмотрели место происшествия. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Спасателей и Росгвардию вызвали из-за квадрокоптера на дереве в Ростове
Узнать подробнее

Как сообщала RostovGazeta, с начала года в Ростовской области зафиксировали не меньше шести аварий на воде. Некоторые из них привели к гибели людей. От полученных травм при столкновении маломерных судов скончались два человека.

Читайте также:
Ресторан в Ростове-на-Дону засудили за песню участницы «голой» вечеринкиВасилий Голубев рассказал, как изменится набережная РостоваМитрополит Меркурий призвал ростовчан не сходить с ума из-за потери крестика
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ресторан#Ростов#Безопасность на воде#Поездка в Ростов#Набережная#Судно#Аварии на воде
Подпишитесь
Популярное