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Posted 25 сентября, 10:26

Published 25 сентября, 10:26

Modified 25 сентября, 10:28

Updated 25 сентября, 10:28

Тревожные сирены решили проверить в Ростове-на-Дону. Что об этом известно?

Тревожные сирены проверят в Ростове-на-Дону. Что об этом известно?

25 сентября 2024, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru
Тревожные сирены решили проверить в Ростове-на-Дону. Что об этом известно?

Тревожные сирены решили проверить в Ростове-на-Дону 2 октября

В среду, 2 октября, в Ростове проверят работу систем экстренного оповещения населения, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Электросирены проверят в Ростове ровно через неделю. Автоматизированные системы оповещения заработают в городе в 10.25 мск. Также сигнал «Внимание всем!» передадут по ТВ и радио.

В Управлении по делам ГО и ЧС напомнили, что при звуке сирен нужно сохранять спокойствие и включить любой государственный телеканал или радио, где будут транслировать учебное сообщение.

«Данная проверка необходима, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении ЧС», — пояснили спасатели.

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Ранее жители Таганрога сообщили, что их не предупредили об атаке беспилотника на город. По их словам, сирены в городе не работали.

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