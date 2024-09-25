Тревожные сирены проверят в Ростове-на-Дону. Что об этом известно?

Posted 25 сентября, 10:26
Published 25 сентября, 10:26
Modified 25 сентября, 10:28
Updated 25 сентября, 10:28
Электросирены проверят в Ростове ровно через неделю. Автоматизированные системы оповещения заработают в городе в 10.25 мск. Также сигнал «Внимание всем!» передадут по ТВ и радио.
В Управлении по делам ГО и ЧС напомнили, что при звуке сирен нужно сохранять спокойствие и включить любой государственный телеканал или радио, где будут транслировать учебное сообщение.
«Данная проверка необходима, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении ЧС», — пояснили спасатели.
Ранее жители Таганрога сообщили, что их не предупредили об атаке беспилотника на город. По их словам, сирены в городе не работали.