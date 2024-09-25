Ученые считают, что черная дыра не сможет поглотить Солнечную систему

Posted 25 сентября, 10:15
Published 25 сентября, 10:15
Modified 25 сентября, 10:16
Updated 25 сентября, 10:16
Специалисты отмечают, что чёрные дыры, вопреки стереотипу, сложившемуся в популярных медиа, не представляют собой «космические пылесосы». Эксперты NASA отмечают, что если заменить Солнце на чёрную дыру примерно той же массы, то планеты продолжат вращаться по своей орбите, но сама система станет очень холодной. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Тем не менее чёрные дыры действительно способны разрушать звёзды, которые подошли к ним слишком близко. Ученые назвали такой процесс приливным разрушением. В таком случае некоторый материал звезды может быть поглощен, а остальное продолжит движение в космосе.
Исследование природы чёрных дыр продолжается. Однако учёные уже сейчас могут с уверенностью утверждать, что чёрная дыра Стрелец А* не опасна для Солнечной системы. Она не может расшириться до таких размеров, чтобы начать поглощение, так как находится слишком далеко.