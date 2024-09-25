Ученые считают, что черная дыра не сможет поглотить Солнечную систему

Исследование природы чёрных дыр продолжается. Однако учёные уже сейчас могут с уверенностью утверждать, что чёрная дыра Стрелец А* не опасна для Солнечной системы. Она не может расшириться до таких размеров, чтобы начать поглощение, так как находится слишком далеко.