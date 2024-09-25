«В одиночку никто не берет»: политолог предупредил о чистках в донском Следкоме

Posted 25 сентября, 14:48
Published 25 сентября, 14:48
Modified 25 сентября, 14:50
Updated 25 сентября, 14:50
Напомним, что в Таганроге задержали главу местного следственного комитета Руслана Багмута. Его подозревают во взятке. В Сети появилось видео задержания.
Политолог вспоминает, что за годы определенного знакомства с начальником следственного отдела в Таганроге, у него не сложилось негативного впечатления о Руслане Багмуте.
«Он много раз меня вызывал. Связано это было с заявлениями во время моей борьбы с концерном „Покровский“. У меня сложилось мнение, что человек он абсолютно адекватный. Но если попался, значит, будет отвечать», — комментирует Евгений Михайлов.
Собеседник делится мнением, что федералы начали по полной отрабатывать повестку декриминализации в Ростовской области. Однако, по словам собеседника, подобная ситуация наблюдается и на Кубани.
Ростовская область и Краснодарский край — близкие регионы, в которых между разными структурами прослеживается определенная взаимосвязь.
«Началом декриминализации в Ростовской области стали громкие дела судей. Вспомните, как „посыпались“ судьи после задержания Золотаревой? Точно также может произойти и сейчас. Когда человека задерживают — он начинает говорить. Вполне вероятно, начальника СК Таганрога попросят поделиться информацией о других сотрудниках СК региона. Просто так ничего же не делается. Тем более, я скажу жестче, в одиночку никто не берет — все делятся», — резюмирует собеседник.