В поликлинике Ростова рассказали, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ

Posted 25 сентября, 11:05
Published 25 сентября, 11:05
Modified 25 сентября, 11:07
Updated 25 сентября, 11:07
Напомним, что на Дону выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XEC.
По словам врачей, несмотря на то, что симптомы ОРВИ и COVID-19 схожи, отличия все-таки есть. Коронавирус, в том числе и новый штамм ХЕС, способен вывести человека из строя на две недели.
«Для коронавируса характерна своя, специфическая картина. А именно — длительность продромального периода. Это когда человек чувствует что-то не то, а выраженные симптомы простуды отсутствуют», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Медики подчеркивают, что появление нового штамма коронавируса ХЕС, в основном, не представляет опасности для ростовчан. Донские жители уже несколько лет живут с COVID-19 и выработали иммунитет. Однако клиническая картина коронавируса может достигать двух недель, в отличии от обычной ОРВИ, которая проходит за 5-7 дней.
«Но и после ухода простудных симптомов при коронавирусе может сохраняться определенная астения — человек чувствует слабость, утомляемость, потливость», — уточняет доктор.
Собеседник добавляет, что при подозрении на COVID-19, пациента направляют на прохождение теста, результаты которого направляются в лабораторию.
«Но мы берем тесты и на десятки других вирусов, в том числе и на пневмонии. Большой объем такой высокоэффективной диагностической работы позволяет быстрее выявить этиологию вируса, что влияет на начало лечения, быстроту выздоровления и улучшения качества жизни горожан», — уточняет врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в ряде медучреждений Ростовской области из-за роста заболевших коронавирусом ввели масочный режим.