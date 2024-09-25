В поликлинике Ростова рассказали, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ

Медики подчеркивают, что появление нового штамма коронавируса ХЕС, в основном, не представляет опасности для ростовчан. Донские жители уже несколько лет живут с COVID-19 и выработали иммунитет. Однако клиническая картина коронавируса может достигать двух недель, в отличии от обычной ОРВИ, которая проходит за 5-7 дней.