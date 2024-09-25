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Posted 25 сентября, 11:05

Published 25 сентября, 11:05

Modified 25 сентября, 11:07

Updated 25 сентября, 11:07

Врач рассказал, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ в Ростовской области

В поликлинике Ростова рассказали, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ

25 сентября 2024, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru
Врач рассказал, как отличить XEC COVID-19 от обычного ОРВИ в Ростовской области
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Коронавирус
В эпидсезон в Ростовской области циркулируют десятки обычных вирусов ОРВИ. Но у COVID-19, в том числе и нового штамма омикрона XEC, есть своя специфика, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Напомним, что на Дону выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XEC.

По словам врачей, несмотря на то, что симптомы ОРВИ и COVID-19 схожи, отличия все-таки есть. Коронавирус, в том числе и новый штамм ХЕС, способен вывести человека из строя на две недели.

«Для коронавируса характерна своя, специфическая картина. А именно — длительность продромального периода. Это когда человек чувствует что-то не то, а выраженные симптомы простуды отсутствуют», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 XEC выявили в Ростовской области
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Медики подчеркивают, что появление нового штамма коронавируса ХЕС, в основном, не представляет опасности для ростовчан. Донские жители уже несколько лет живут с COVID-19 и выработали иммунитет. Однако клиническая картина коронавируса может достигать двух недель, в отличии от обычной ОРВИ, которая проходит за 5-7 дней.

«Но и после ухода простудных симптомов при коронавирусе может сохраняться определенная астения — человек чувствует слабость, утомляемость, потливость», — уточняет доктор.

Собеседник добавляет, что при подозрении на COVID-19, пациента направляют на прохождение теста, результаты которого направляются в лабораторию.

Собеседник добавляет, что при подозрении на COVID-19, пациента направляют на прохождение теста, результаты которого направляются в лабораторию.Собеседник добавляет, что при подозрении на COVID-19, пациента направляют на прохождение теста, результаты которого направляются в лабораторию.
Собеседник добавляет, что при подозрении на COVID-19, пациента направляют на прохождение теста, результаты которого направляются в лабораторию.. Фото: 1MI
«Но мы берем тесты и на десятки других вирусов, в том числе и на пневмонии. Большой объем такой высокоэффективной диагностической работы позволяет быстрее выявить этиологию вируса, что влияет на начало лечения, быстроту выздоровления и улучшения качества жизни горожан», — уточняет врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в ряде медучреждений Ростовской области из-за роста заболевших коронавирусом ввели масочный режим.

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