В Ростове-на-Дону водитель влетел в иномарку и скрылся с места ДТП

Утром 25 сентября в районе торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» произошла авария. По предварительным данным, водитель на Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на встречку, по котором двигалась иномарка Kia Rio. Автомобиль сильно пострадал: капот вскрыт, бампер оторван, часть кузова разбита.