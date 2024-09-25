В Ростове-на-Дону водитель влетел в иномарку и скрылся с места ДТП

Posted 25 сентября, 12:36
Published 25 сентября, 12:36
Modified 25 сентября, 12:38
Updated 25 сентября, 12:38
Утром 25 сентября в районе торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» произошла авария. По предварительным данным, водитель на Mercedes-Benz не справился с управлением и вылетел на встречку, по котором двигалась иномарка Kia Rio. Автомобиль сильно пострадал: капот вскрыт, бампер оторван, часть кузова разбита.
В результате ДТП травмировались 36-летний водитель и 29-летний пассажир Kia Rio. Виновник инцидента покинул место аварии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность. Обстоятельства ДТП также выясняются.
Ранее рейсовый автобус сгорел после ДТП с легковым автомобилем в Ростовской области. Подробнее о погибших и пострадавших в материале RostovGazeta.