В Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек

На территории России, в том числе и в Ростовской области пройдут массовые проверки на определение качества новостроек. Прокуратура оценит соблюдение строительный, противопожарных, санитарных и экологических норм при выполнении работ. Кроме того, представители надзорного ведомства обратят внимание на корректность градостроительного проектирования, а именно на наличие в образовательных, медицинских, коммунальных, транспортных и других объектов в новых жилых кварталах.