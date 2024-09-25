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Posted 25 сентября, 16:18

Published 25 сентября, 16:18

Modified 25 сентября, 16:20

Updated 25 сентября, 16:20

В Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек

В Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек

25 сентября 2024, 16:18
Фото: 1MI
В Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек
Прокуратура проверит соблюдение строительных норм при возведении домов в Ростовской области, сообщает региональное ведомство.

На территории России, в том числе и в Ростовской области пройдут массовые проверки на определение качества новостроек. Прокуратура оценит соблюдение строительный, противопожарных, санитарных и экологических норм при выполнении работ. Кроме того, представители надзорного ведомства обратят внимание на корректность градостроительного проектирования, а именно на наличие в образовательных, медицинских, коммунальных, транспортных и других объектов в новых жилых кварталах.

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Прокуратура проанализирует и обращения жителей донского региона по вопросам соответствия необходимым требованиям жилья, предназначенного для переселения из аварийного фонда.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Прокуратура#Строительство#Новостройки#Аварийное жилье#Жилье#Качество#Санитарные нормы#Строительные нормы
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