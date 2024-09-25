В Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек

Posted 25 сентября, 16:18
Published 25 сентября, 16:18
Modified 25 сентября, 16:20
Updated 25 сентября, 16:20
На территории России, в том числе и в Ростовской области пройдут массовые проверки на определение качества новостроек. Прокуратура оценит соблюдение строительный, противопожарных, санитарных и экологических норм при выполнении работ. Кроме того, представители надзорного ведомства обратят внимание на корректность градостроительного проектирования, а именно на наличие в образовательных, медицинских, коммунальных, транспортных и других объектов в новых жилых кварталах.
Прокуратура проанализирует и обращения жителей донского региона по вопросам соответствия необходимым требованиям жилья, предназначенного для переселения из аварийного фонда.
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