В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин

Posted 25 сентября, 07:21
Published 25 сентября, 07:21
Modified 25 сентября, 07:23
Updated 25 сентября, 07:23
Трагедия произошла на прошлой неделе в хуторе Рогожкино Азовского района. Как пишет «КП-Ростов», хуторяне рассказывают, что погибшая женщина занималась собак бойцовской породы. В ее дворе постоянно жили взрослые собаки и щенки, всего около 10 стаффордширских терьеров.
17 сентября женщина перестала выходить на связь. Родные заводчицы начали волноваться и решили наведаться к ней. Во дворе они увидели страшную картину, вызвали скорую помощь, но помочь пострадавшей врачи уже не могли, она погибла.
Пока родные занимались похоронами, собаки продолжали жить во дворе. 20 сентября мать и бабушка погибшей отправились покормить собак. Свирепые псы сразу же накинулись на мать заводчицы и ее 83-летнюю бабушку. В результате 60-летняя женщина погибла, а за жизнь бабушки борются медики.
Сообщается, что животных после второго нападения усыпили.
Стаффорды считаются отличными охранниками, сильными и смелыми псами. Они очень активны и неплохо идут на контакт. Их достаточно сложно дрессировать, но при правильном воспитании собаки не причинят вреда человеку.
В правоохранительных органах и СКР информацию о нападении собак на женщин и их гибели пока не подтвердили. Данные уточняются.
Ранее до Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге.