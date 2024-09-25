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Posted 25 сентября, 07:21

Published 25 сентября, 07:21

Modified 25 сентября, 07:23

Updated 25 сентября, 07:23

В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин

В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин

25 сентября 2024, 07:21
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин
В Ростовской области стаффордширские терьеры напали на заводчицу и членов ее семьи, следует из сообщений, опубликованных в СМИ.

Трагедия произошла на прошлой неделе в хуторе Рогожкино Азовского района. Как пишет «КП-Ростов», хуторяне рассказывают, что погибшая женщина занималась собак бойцовской породы. В ее дворе постоянно жили взрослые собаки и щенки, всего около 10 стаффордширских терьеров.

17 сентября женщина перестала выходить на связь. Родные заводчицы начали волноваться и решили наведаться к ней. Во дворе они увидели страшную картину, вызвали скорую помощь, но помочь пострадавшей врачи уже не могли, она погибла.

Пока родные занимались похоронами, собаки продолжали жить во дворе. 20 сентября мать и бабушка погибшей отправились покормить собак. Свирепые псы сразу же накинулись на мать заводчицы и ее 83-летнюю бабушку. В результате 60-летняя женщина погибла, а за жизнь бабушки борются медики.

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Сообщается, что животных после второго нападения усыпили.

Стаффорды считаются отличными охранниками, сильными и смелыми псами. Они очень активны и неплохо идут на контакт. Их достаточно сложно дрессировать, но при правильном воспитании собаки не причинят вреда человеку.

В правоохранительных органах и СКР информацию о нападении собак на женщин и их гибели пока не подтвердили. Данные уточняются.

Ранее до Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге.

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