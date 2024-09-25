В Ростовской области стаффорды загрызли насмерть двух женщин

Пока родные занимались похоронами, собаки продолжали жить во дворе. 20 сентября мать и бабушка погибшей отправились покормить собак. Свирепые псы сразу же накинулись на мать заводчицы и ее 83-летнюю бабушку. В результате 60-летняя женщина погибла, а за жизнь бабушки борются медики.