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Posted 25 сентября, 14:46

Published 25 сентября, 14:46

Modified 25 сентября, 14:48

Updated 25 сентября, 14:48

В Ростовской области следователи расследуют растерзание двух женщин псами

В Ростовской области возбудили дело из-за женщин, которых растерзали собаки

25 сентября 2024, 14:46
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области следователи расследуют растерзание двух женщин псами
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух женщин, которых разодрали бойцовские псы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 17 сентября в хуторе Рогожкино 13 стаффордширских терьеров насмерть загрызли свою хозяйку. Женщина разводила собак на продажу, и в один день перестала выходить на связь. Мать заводчицы отправилась проведать дочь, но обнаружила лишь ее труп. После похорон дочери 20 сентября она пришла покормить животных. Собаки накинулись на женщину и разодрали. От множества травм мать погибшей умерла на месте. Кроме того, стаффорды напали и на бабушку погибшей заводчицы. 82-летняя женщина сейчас находится в реанимации.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ, в рамках которого установят все детали происшествия. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что бездомная собака напала на призера Олимпийских игр Юлию Ефимову в Волгодонске.

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