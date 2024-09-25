В Ростовской области возбудили дело из-за женщин, которых растерзали собаки

Напомним, что 17 сентября в хуторе Рогожкино 13 стаффордширских терьеров насмерть загрызли свою хозяйку. Женщина разводила собак на продажу, и в один день перестала выходить на связь. Мать заводчицы отправилась проведать дочь, но обнаружила лишь ее труп. После похорон дочери 20 сентября она пришла покормить животных. Собаки накинулись на женщину и разодрали. От множества травм мать погибшей умерла на месте. Кроме того, стаффорды напали и на бабушку погибшей заводчицы. 82-летняя женщина сейчас находится в реанимации.