В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка

В конце лета 2022 года в больницу Волгодонска попал 11-летний ребенок с кишечной инфекцией. Сотрудники медучреждения допустили ряд ошибок при диагностике и лечении юной пациентки. Из-за чего состояние девочки начало ухудшаться. У нее появилась сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти.