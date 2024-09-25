В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка

Posted 25 сентября, 14:58
Published 25 сентября, 14:58
Modified 25 сентября, 15:00
Updated 25 сентября, 15:00
В конце лета 2022 года в больницу Волгодонска попал 11-летний ребенок с кишечной инфекцией. Сотрудники медучреждения допустили ряд ошибок при диагностике и лечении юной пациентки. Из-за чего состояние девочки начало ухудшаться. У нее появилась сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении трех медиков по части 2 статьи 109 УК РФ. На сегодняшний день собрана вся необходимая доказательная база, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, чтобы достать десятки магнитных шариков.