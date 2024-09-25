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Posted 25 сентября, 14:58

Published 25 сентября, 14:58

Modified 25 сентября, 15:00

Updated 25 сентября, 15:00

В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка из-за ненадлежащего лечения

В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка

25 сентября 2024, 14:58
Фото: rostovgazeta.ru
В Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка из-за ненадлежащего лечения
Следком завершил расследование уголовного дела о трех врачах, обвиняемых в смерти 11-летней девочки в Волгодонске, сообщает пресс-служба ведомства.

В конце лета 2022 года в больницу Волгодонска попал 11-летний ребенок с кишечной инфекцией. Сотрудники медучреждения допустили ряд ошибок при диагностике и лечении юной пациентки. Из-за чего состояние девочки начало ухудшаться. У нее появилась сердечная недостаточность с нарушением сердечного ритма, что привело к смерти.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении трех медиков по части 2 статьи 109 УК РФ. На сегодняшний день собрана вся необходимая доказательная база, дело направлено в суд.

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, чтобы достать десятки магнитных шариков.

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